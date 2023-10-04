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媽媽社團抓姦！她臉書驚見「老公在別人頭貼裡」　偷吃2年還生子

情侶,夫妻,性愛,床,外遇,劈腿,婚外情,出軌（示意圖／CFP）

▲ 女子在臉書上意外老公出軌，攤牌後老公竟直接拋下她去找小三。（示意圖／CFP）

記者陳宛貞／綜合外電報導

社群軟體是了解親朋好友生活的好方法，卻也可能是捉姦神器。國外一名女子在滑臉書媽媽社團時，意外在其他媽媽的照片中看見自己的丈夫，才發現經常出差的老公竟有「雙重家庭」，不僅和小三生下小孩，自己感染性病還反過來指控她外遇。

《鏡報》報導，這名女子在Reddit發文說明，她加入臉書上一個媽媽社團，許多人會在社團求助或分享經驗，有天在看社團裡一篇有趣的貼文時，卻注意到下方一名留言的網友大頭貼是一對男女的合照，照片中的男性卻是她的老公。

女子開始在臉書上尋找蛛絲馬跡，發現老公竟有另一個使用假名的帳號，和小三顯示已婚，小孩的姓氏則是跟從老公的假名。這項意外發現令女子不知所措，後來還是決定坦白，便傳訊息給小三，卻發現小三早就知道她老公已婚，原來他們維持夫妻關係已有2年，孩子也有14個月大。

雖然老公和小三的婚姻並無法律效力，但女子已經聘請律師，正辦理離婚，因為她和老公攤牌時，老公竟當場離家去找小三。且她8個月前得知老公感染一種無法治癒的性病，卻反過來指控她不忠。

老公種種行徑令女子心碎上網求助，網友則紛紛建議她，「妳可以告他詐欺身分，告訴法官他一直在過雙重生活，要求他的財產」、「我會從他身上大撈一筆，然後告訴他的親友」、「不要包庇騙子，他們都會說說謊是為了保護自己，他說是妳傳染給他的時候我就看出來了，這是他的問題」、「誰會對自己愛的人做這種事」。

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