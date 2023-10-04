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罷免麥卡錫後「慘淪邊緣人」　蓋茨恐被踢出共和黨黨團

▲▼共和黨籍的美國佛州眾議員蓋茨（Matt Gaetz）。（圖／達志影像／美聯社）

▲提案罷免麥卡錫的共和黨眾議員蓋茨（Matt Gaetz）。（圖／達志影像／美聯社）

記者吳美依／綜合報導

美眾院議長麥卡錫（Kevin McCarthy）3日遭罷免下台，但提案的佛州眾議員蓋茨（Matt Gaetz）如今卻也付出代價，不僅被共和黨同事們禁止在會議發言、趕到民主黨那一邊，甚至可能遭逐出黨團。

《華盛頓郵報》報導，共和黨人已經受夠了蓋茨。內布拉斯州眾議員培根（Don Bacon）3日表示，「他不應該待在共和黨。」明尼蘇達州眾議員奧爾登（Derrick Van Orden）也痛批，「我將永遠把美國與我選民的最佳利益置於個人情感之上。蓋茨顯然做不到這一點。」

加州眾議員加西亞（Mike Garcia）形容，蓋茨是「拿著剪刀跑的共和黨人」，背刺黨內同志，但卻獲得「與議長有私人恩怨、有著不明確意圖，甚至不明確目標的民主黨人支持。」

▲▼ 麥卡錫確定被罷免後召開記者會。（圖／路透）

▲麥卡錫確定被罷免後召開記者會。（圖／路透）

麥卡錫被罷免後，也向媒體記者表示，「你們都認識蓋茨。你們知道這是私人恩怨。」他直言，這與政府治理無關，「這全都是他的道德問題，不過沒關係。」

不過，被問及是否擔心遭驅逐時，蓋茨卻大膽回應，「如果他們想要驅逐我，等投票過了再告訴我。」

日前，共和黨籍的麥卡錫尋求民主黨議員支持，在最後期限倒數3小時前，驚險通過臨時撥款法案，成功避免聯邦政府停擺，卻引起黨內極右翼反撲。最終，罷免案以216票：210票通過，讓他成為美國史上第一位遭罷免的眾院議長，目前則由其主要盟友、北卡州眾議員麥克亨利（Patrick McHenry）擔任臨時議長。

 
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