三胞胎太調皮！慘被「2袖打結」原地封印　媽PO影片兩派戰翻

▲三胞胎太調皮，被媽媽「打結袖子」原地封印。（圖／翻攝Instagram@identical_triplet_mama）



記者吳美依／綜合報導

一名英國媽媽發明了「育兒妙招」，她受不了三胞胎兒子不斷互相打鬧、亂抓、扯髮，而且怎麼講也講不聽，於是靈機一動，把小孩們的袖子打結，藉由限制手臂活動，達成「封印」效果。她把影片發布在Instagram，引爆正反兩派網友論戰。

根據影片，三胞胎身穿同樣的藍色童裝，坐在同一輛推車上，但其中2個小男孩的袖子被綁在胸前，他們看起來相當平靜，雙手卻不安分地在衣服底下動來動去。

媽媽解釋，「這是最後手段，但必須這樣做！我不能站在那裡看他們互扯頭髮。」她保證孩子絕對沒有危險，對於手臂無法正常活動，反應也很淡定，「手從衣服下擺伸出來，他們就自由了」，整個過程也只維持1分鐘左右。

▲這對夫妻育有4個孩子，包括9歲長女及2歲三胞胎。（圖／翻攝Instagram@identical_triplet_mama）



一些網友批評此舉「沒必要」且「很殘忍」，紛紛留言痛批，「妳有什麼毛病？」、「好好當個家長吧，是妳想要生下他們的」、「太可怕了，孩子們的手臂被綁住了」、「他們是小孩，不是玩具」、「無法接受，學學合適的育兒技巧吧。」

不過，更多網友支持這位母親，深知育兒辛苦的家長們深深大讚，這招實在太天才，「這不是在傷害他們，而是阻止他們傷害彼此」、「我有2個年齡相近的兒子。是的，我完全理解。」、「我有一對雙胞胎，非常感同身受，當他們一直打架和尖叫時，真的非常令人沮喪。」

其中一名媽媽網友表示，以前她必須帶著年幼孩子進入商店時，也會利用毛衣「封印」兒子，否則「他會把所有東西從貨架上弄下來，這是效果很好的暫時性措施。」