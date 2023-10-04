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泰14歲槍手「家中搜出數把槍」　爸媽稱：不知子彈哪來的

記者張方瑀／綜合報導

泰國曼谷購物中心暹羅百麗宮（Siam Paragon）3日發生槍擊，年僅14歲的槍手當場遭警方壓制逮捕。警方在槍手住處搜出許多槍枝和子彈，但他的父母卻稱，因為沒有住在一起，所以不知道他是從何取得槍枝和子彈的。

▲▼泰國曼谷購物中心暹羅百麗宮（Siam Paragon）3日發生槍擊，年僅14歲的槍手當場遭警方壓制逮捕。（圖／達志影像／美聯社）

▲14歲槍手當場遭警方壓制逮捕。（圖／達志影像／美聯社）

根據泰媒Thai Enquirer報導，泰國警方對14歲槍手提出5項指控，包含預謀殺人、謀殺未遂、未經許可持有槍枝、未經許可在公共場所攜帶槍枝與未經許可在公共場所開槍等。目前槍手被拘留在曼谷帕度萬（ Pathum Wan）警局，將被轉移至中央少年和家庭法庭。

警方到槍手家中搜索時，在他的房間發現多枚子彈與用來練習射擊的靶紙，還查獲一把M16槍與M16子彈，另外還有數顆11毫米子彈與霰彈槍子彈。警方表示，槍手花了1萬多泰銖上網購買玩具槍後，再將其改造成可以射擊實彈的9厘米口徑克拉克19（GLOCK 19X）空氣槍。

報導指出，由於槍手精神狀況不穩定，從3日晚間至4日白天都無法提供連貫的陳述。槍手的父母稱，因為他們和兒子住在不同的房子裡，所以不知道兒子是如何取得這些槍枝和子彈。

警察中將Nakarin Sukontawit表示，目前警方也正對槍手的父母展開調查，因為他們可能違反了《兒童保護法》。法院發言人Sorawit Limparangsri指出，這對父母可能還違反了《民商統一法》（Civil and Commercial Code）第429條，將被追究相關責任。

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