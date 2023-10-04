曼谷商場槍擊「保全留到最後一刻」獲封英雄　網狂讚：幫他們加薪

▲曼谷槍擊發生時，百貨公司保全盡責疏散顧客，被泰媒封為英雄。（圖／翻攝自X）

記者張寧倢／綜合外電報導

泰國曼谷市區的百貨公司暹羅百麗宮（Siam Paragon）3日下午發生2死5傷槍擊事件，14歲槍手被捕。根據泰媒Thai Enquirer報導，槍擊現場一片混亂，除了感謝迅速反應的執法部門外，保全人員更是幕後英雄。許多網友上傳影片中都有保全盡責協助民眾逃難的身影，其中一段觀看破200多萬的影片甚至能聽見槍聲。

報導指出，在槍擊事件爆發後的混亂，並且有可能導致傷亡升級之際，暹羅百麗宮百貨公司的員工與保全人員挺身而出，迅速地將驚慌失措的顧客們引導到安全的地方，盡責且勇敢的表現宛如真正的英雄。

一名51歲保全就向泰媒3Plus News表示，當時他透過無線電接獲通報後趕緊疏散群眾，恰巧在15公尺外看見了槍手，而且槍手見他是一名保全就立刻掏槍，並朝他開了一槍，幸虧他閃避及時才未被擊中，但後來槍手轉往不同樓層犯案，槍手四處走動，不說話也不喊叫，「若看到有人會盯著他們看，然後開槍射擊，至少5槍。」

許多倖存者在TikTok等社交媒體上傳逃難影片，其中不乏商場員工、保全與警方一邊觀察周邊情況，一邊疏散民眾的畫面，還有一段影片拍到幾名保全撤退時突然傳出槍聲，所有人立刻趴下的驚險情況，影片在X上觀看次數突破250萬次。

有網友還表示，「暹羅百麗宮應該幫保全與店員加薪，他們的薪水是多少？竟然這樣冒著生命危險？」、「尊敬所有保全的善良，應該受到讚揚，發給他們獎金。大家都很辛苦地工作，要顧及商場裡每一個人的生命安全」、「我們必須對我們的保全人員給予極大尊敬，他們是直到最後都留下來保護我們的人」。

▼百貨公司員工也一起協助疏散。（圖／翻攝自X）