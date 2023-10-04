韓國人變胖了！流行吃糖葫蘆導致青少年身材變形　肥胖率暴增3倍

▲最近南韓流行起吃糖葫蘆，圖為首爾明洞販售糖葫蘆的攤販。（圖／CFP）

記者羅翊宬／綜合外電報導

新冠疫情改變全球生活型態，而南韓近年來流行起麻辣燙、糖葫蘆等中式料理與小吃，尤其是販售糖葫蘆的攤位或店家更是如雨後春筍般一間又一間地開，將各種水果做成糖葫蘆的吃法蔚為流行，不過這種現象卻嚴重導致南韓青少年肥胖率暴增，尤其被診斷為肥胖的中學生與4年前相比更暴增3倍。

根據《韓聯社》，南韓國會議員申賢榮（共同民主黨）隸屬於保健福祉委員會，昨日（3）她從國民健康保險公團取得一份資料，針對南韓兒童與青少年肥胖與慢性病現況進行調查，結果卻發現南韓年輕族群愈來愈胖的事實，因為去年被診斷為肥胖的中學生（13至15歲）高達951人，比起2018年只有304人更是高出3.13倍。

南韓中學生肥胖患者曾於新冠疫情流行時的2021年成長至最高峰，來到1304人，直到去年才減少至951人，雖然比起前一年減少27%，但還是比4年前時更多人。

▲糖葫蘆等甜食在南韓掀起流行後，導致青少年肥胖率大增。（圖／CFP）

隨著糖葫蘆等甜食在南韓掀起流行，去年南韓小學生低年級（7至9歲）的肥胖患者，比起2018年還要成長1.73倍，而小學生高年級（10至12歲）肥胖患者比率成長2.37倍，至於高中生（16至18歲）肥胖比率則成長2.25倍。

申賢榮表示，「兒童、青少年的肥胖問題並不只侷限在肥胖，事實上還可能引起糖尿病、高血壓等慢性疾病。在新冠疫情時期，由於身體活動量明顯減少，被診斷罹患慢性疾病的兒童與青少年患者在數量上明顯增長，而最近則因為掀起糖葫蘆等甜食的流行，呼籲應該更加關注兒童與青少年的健康管控。」

根據韓媒《紐西斯通訊社》，南韓醫療界人士今日（4）指出，若攝取過多糖類，恐怕會導致記憶力中樞的海馬體萎縮、提高血管性失智症的罹病風險，且肥胖危險程度提高1.39倍；而比起體重正常者，肥胖患者罹患冠狀動脈疾病的風險提高4倍、腦中風風險提高6倍、高血壓風險提高12倍、糖尿病風險提高6倍，死亡率提高20%。