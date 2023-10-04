疑中國網軍潛入！亞運足球「9成網友」支持中國隊　南韓政府出手了

▲南韓入口網站Daum推出「點擊應援」活動，然而在八強男子足球賽，卻有超過9成網友為中國隊加油。（圖／翻攝自Daum）

記者羅翊宬／綜合外電報導

中國發動網軍實施資訊作戰，在國安上形成一大隱憂。不過在南韓，其實也擔憂中國網軍操弄輿論，隨著杭州亞運進行，男子足球八強由南韓對上中國，南韓第2大搜尋引擎Daum推出「點擊應援」活動，然而卻有超過9成網友為中國隊加油，引發政壇質疑輿論恐遭有心人士惡意操縱，如今南韓政府決定出手解決亂象。

根據韓媒《Nocut News》、《亞洲經濟》，由南韓網路公司Kakao所經營的搜尋引擎兼入口網站「Daum」（다음）在杭州亞運期間，推出「點擊應援」的活動，網友無須另外登錄會員，便能無限次數在比賽期間為支持的國家隊伍加油，然而1日在男子足球八強賽，儘管南韓最終以2比0贏過中國，不過為中國加油的點擊次數卻超過90%，令南韓隊感到相當難堪。

在男子足球八強賽南韓隊對上中國隊期間，由南韓Daum所主辦的點擊應援活動上，為中國加油的點擊次數竟然高達2825萬5982次，遠遠勝過為南韓隊加油的211萬1996次，等於為中國隊加油的比率高達93%，然而為南韓隊加油的比率卻只佔7%。

直到比賽結束後，儘管最終南韓隊以2比0獲勝，但卻仍有55%決定為中國隊加油，使得Daum的地主國南韓感到相當難堪。

南韓國會議員朴成重（國民力量，執政黨）分析相關數據，指出其實Daum的競爭對手、南韓最大搜尋引擎Naver同樣也在杭州亞運期間推出類似活動，網友可以透過「留言應援」為支持隊伍喊加油，只不過欲參加活動者必須完成會員登錄，此舉可以阻止大量網軍，也因此Naver上選擇為南韓隊喊加油的網友比率達99%。

面對執政黨國會議員來勢洶洶的質疑，最終迫使Daum決定停止「留言應援」的活動，承認當初允許網友們無須登錄直接點擊應援的方式在程序上確實有問題。

▲南韓國務總理韓悳洙正視輿論恐遭有心人士惡意操作的問題，下達指令成立跨部門小組因應。（圖／達志影像）

根據《韓聯社》，南韓國務總理韓悳洙今日（4）在聽取放送通訊委員會的緊急報告後，針對上述疑雲下達指令，表示將與放送通訊委員會、法務部、科學技術情報通信部、文化體育觀光部等相關部署組成跨部門專案小組，擬訂相關對策。

南韓放送通訊委員會針對搜尋引擎Daum「點擊應援」活動約3130萬件的點擊數（已確認IP數為2294萬件）進行分析，表示約有50%的點擊或留言來自荷蘭、約30%則是經由日本，推測可能是境外勢力濫用VPN技術、假扮成南韓網友，透過巨集（Macro）技術大量留下支持中國隊的留言或點擊。