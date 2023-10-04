美眾院臨時議長上任首波行動　把裴洛西趕出私人辦公室

▲美國前眾院議長裴洛西（Nancy Pelosi）。（圖／達志影像／美聯社）

記者詹雅婷／綜合外電報導

美國眾議院議長麥卡錫3日遭罷免下台，由共和黨議員麥克亨利（Patrick McHenry）擔任臨時議長，將主持眾議院至選出新議長為止。如今外媒指出，麥克亨利當上臨時議長之後，要求前眾院議長裴洛西立刻搬出她在國會大廈的私人辦公室。

綜合福斯新聞、NBC News等報導，麥克亨利對裴洛西下的驅逐令是成為臨時議長的首波行動之一，他透過電子郵件通知裴洛西，稱將回收她的辦公休息室，此處接下來會被重新安排成議長辦公室，「請在明天（4日）騰出空間，房間的鎖會重新設置」。裴洛西發言人表示，在眾議院少數黨領袖傑福瑞斯（Hakeem Jeffries）的工作人員協助之下，裴洛西已於3日搬出。

裴洛西透過聲明提到，大家熱切等待著新的共和黨領導層做出所有重要決定，在新任臨時議長採取的第一波行動之中，就是下令她立刻搬出國會大廈辦公室，「此次驅逐是對傳統嚴重背離」。她強調，辦公空間對她而言並不重要，「但對他們來說似乎很重要，既然新的共和黨領導層已經解決這個重要問題，希望他們回到對美國人民真正重要的事情上。」

在裴洛西被要求搬走之前，眾議院3日以216比210票通過罷免議長麥卡錫（Kevin McCarthy），麥卡錫也宣布不再競選議長。裴洛西並未參與此次投票。

▼美國國會辦公休息室（hideaway）提供參議院議員及眾院少數高階議員使用。圖為美國國會大廈。（示意圖／路透）