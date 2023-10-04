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大馬王儲在曼谷槍擊現場！驚恐抱兒衝地下室逃亡　隨扈築人牆護主

▲▼泰國3日爆發槍擊案時，大馬柔佛州的王儲人就在附近，而他也還原了他與家人驚恐逃命的全過程。（組圖／翻攝自Facebook、路透）

▲泰國3日爆發槍擊案時，大馬柔佛州的王儲人就在附近，而他也還原了他與家人驚恐逃命的全過程。（組圖／翻攝自Facebook、路透）

記者葉睿涵／編譯

泰國曼谷3日下午發生恐怖槍擊，一名14歲少年持槍闖血洗暹羅百麗宮商場，造成2死5傷。事發當時，赴泰為州內足球隊加油的馬來西亞柔佛王儲一家正好在附近飯店，而他們也被嚇得立刻躲入地下室，並撤離至附近的新加坡大使館。事後，王儲在Facebook透露，這是他人生中最糟糕的經歷。

綜合當地媒體報導，柔佛州王儲東姑依斯邁（Tunku Ismail Sultan Ibrahim）3日晚間在Facebook發文報平安，同時還還原了事發時的情況。他透露，槍擊發生時，他們一家正坐在暹羅百麗宮商場附近的飯店大廳裡。突然，一群人尖叫著從商場跑進飯店，讓四周充斥著叫喊聲。

王儲的隨扈隨即將他們緊急送往飯店地下室，「我當時腦中唯一想著的就是外面有多少槍手，他們有什麼武器，現場狀況怎麼樣了。我們必須時刻保持警惕，並為任何可能發生的情況做好準備，因為我們當時除了不斷傳來的槍響外，什麼也不知道。」

王儲也表示，他的小孩被嚇得崩潰大哭，「我和妻子只能將他們抱在懷中，安慰他們『一切都會好起來的，爸爸和媽媽都在這裡』，試圖讓他們平靜下來。」他也提到，他的隨扈與安全團隊在他們面前築起人牆，保護他們逃離相關區域，而他也帶著孩子們低頭彎腰離開。

隨扈們將轎車開到地下室後，王儲一家迅速上車離開，「我原本要求司機載我們一家到馬來西亞的大使館，但司機考慮到新加坡使館離當地更靠近，因此我只好立即聯絡新加坡駐柔佛領事館尋求幫助」。

王儲也透露，他在新加坡使館期間，也迅速與馬來西亞首相和防長取得聯繫，期間大馬駐泰大使也一直陪伴著他們，「雖然我錯過了柔佛足球隊的比賽，但幸運的是，我的家人和安全團隊都平安無事」。截至4日凌晨3時22分，王儲一家已返回柔佛。

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