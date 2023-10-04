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英國媒體：共軍093核潛艦黃海受困自家陷阱　55官兵恐全罹難

▲解放軍海軍093型潛艦。（圖／翻攝中國軍網）

▲圖為解放軍海軍093型潛艦。（示意圖／翻攝中國軍網）

記者詹雅婷／綜合報導

外傳中共海軍一艘093型核潛艦8月在台海附近發生嚴重意外，艦上船員全數罹難，消息一出，遭到大陸外交部否認。不過英國媒體3日獨家報導，依據英國情資，核潛艦在黃海遇難，艦上55名船員恐怕已全數罹難，包括艦長以及其他21名軍官。

每日郵報引述英國國防情報報告指出，核潛艦093-417號8月21日在黃海執行任務時發生事故，受困自家誘捕英國與美國潛艇的陷阱中，船員死於潛艦氧氣系統的災難性故障，耗時6小時才修復浮上水面，導致船員中毒，總計造成55人死亡，包括22名軍官、7名軍官學員、9名士官、17名水手。

英國這份報告被列為高度機密。不過報導提及，相關消息迄今尚未獲得證實，北京方面駁斥外界的公開臆測，台灣也否認相關消息，英國皇家海軍則是拒絕置評。

093型潛艦服役15年，艦長351英尺（約107公尺），配備魚雷，是中國大陸較為現代化的潛艦之一，以較低噪音水平聞名。

其實就在2000年8月，俄羅斯也曾發生核潛艦事故，庫斯克號（Kursk）當時正在巴倫支海進行演習，當準備試射時，其中一枚魚雷爆炸，進而引發其他魚雷爆炸，整艘核潛艦沉入海底，造成118人罹難。針對這起事件，克里姆林宮起初否認相關報導，拒絕英國與挪威援助。

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