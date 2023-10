派對上喝到斷片！少女隔天醒來上網　發現自己成「性侵片主角」

▲少女事後才發現自己遭到性侵。(圖/示意圖/達志影像)

記者李振慧/綜合報導

美國佛州一名少女之前參加朋友聚會時被灌到斷片,醒來後完全不記得曾發生過什麼事,隔天在網路上看到影片,才發現自己遭17歲男子布朗(Daniel Brown)與18歲男尤雷斯(Ethan Eures)性侵,崩潰報案。

警方表示,受害少女年紀約在12歲至17歲之間,上月23日在普特蘭城(Plant City)一個派對活動中遭到性侵,少女當時由於喝得很醉,失去意識時遭17歲男子布朗性侵,18歲男尤雷斯則在旁拍攝影片。



Two males have been arrested for their involvement in a sexual battery case of a teenage girl.



Daniel Brown, 17 and Ethan Eures, 18, have been charged with felony offenses for their involvement in raping a girl while unconscious. pic.twitter.com/HM5Al4d7d1