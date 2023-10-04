派對上喝到斷片！少女隔天醒來上網　發現自己成「性侵片主角」

▲少女事後才發現自己遭到性侵。（圖／示意圖／達志影像）

記者李振慧／綜合報導

美國佛州一名少女之前參加朋友聚會時被灌到斷片，醒來後完全不記得曾發生過什麼事，隔天在網路上看到影片，才發現自己遭17歲男子布朗(Daniel Brown)與18歲男尤雷斯(Ethan Eures)性侵，崩潰報案。

警方表示，受害少女年紀約在12歲至17歲之間，上月23日在普特蘭城(Plant City)一個派對活動中遭到性侵，少女當時由於喝得很醉，失去意識時遭17歲男子布朗性侵，18歲男尤雷斯則在旁拍攝影片。



Two males have been arrested for their involvement in a sexual battery case of a teenage girl.



Daniel Brown, 17 and Ethan Eures, 18, have been charged with felony offenses for their involvement in raping a girl while unconscious. pic.twitter.com/HM5Al4d7d1 — HCSO (@HCSOSheriff) September 29, 2023

影片後來在網路上瘋傳，受害少女上網發現自己遭到性侵，隨即向警方報案。警方於上月28日將布朗逮捕，拍攝影片的尤雷斯也於29日前往警局自首，2人都承認了罪行。

布朗被控性侵12歲以上18歲以下未成年者罪名，尤雷斯則被控傳播兒童性行為與非法使用雙向傳播設備等指控。警長Chad Chronister表示，他強烈譴責2名男子的惡行，並且欽佩受害女子願意出面舉報的勇氣。