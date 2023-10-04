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陸客遊泰遭槍擊亡！雙胞胎女兒絕望求助　心碎對話曝：媽媽會死嗎

▲▼泰國槍擊案。（組圖／翻攝自推特、CFP）

▲泰國3日爆發槍擊案，一名目擊者曝光他與受害女子雙胞胎的心碎對話。（組圖／翻攝自推特、CFP）

記者葉睿涵／編譯

泰國曼谷著名的購物中心「暹羅百麗宮」（Siam Paragon）在3日下午發生槍擊案，一名14歲少年涉嫌在商場內開槍，導致2人死亡、5人受傷。隨後中國駐泰國大使館證實，其中一名死者為中國公民。有消息更透露，這名遇難者疑似是帶著雙胞胎女兒赴泰旅遊的北京34歲女子。

網友@doung_som在社群媒體X（前稱推特）發文指出，有泰國網友在槍擊現場逃難時，遇到一對年僅5歲的中國雙胞胎。這對頭上蝴蝶結被鮮血染紅的小姊妹，淚眼汪汪地告訴網友，她們的媽媽被槍射中後，和她們分散了，請求網友替她們找到媽媽。

網友透露，雖然當時自己的手機電量只剩1%，但他還是想盡一切辦法全力幫忙，「小妹妹問我她媽媽會死嗎，我只好安慰她，『媽媽只是受傷了，很快就會見面』」。

豈料，當警察抵達現場時，卻告訴小妹妹她的媽媽已去世，「我他X的立刻哭了出來，小妹妹也太可憐了吧！為什麼妹妹要經歷這樣的事？那個變態讓小妹妹失去了母親！這是我這輩子最難過的一天」。

▲▼泰國槍擊案。（組圖／翻攝自微博）

▲疑似是雙胞胎親屬的網友表示他們的生命都沒有危險。（組圖／翻攝自微博）

這篇文章在網上曝光後，瞬間引發網友熱議，不少人紛紛轉發文章表示，「真的不敢去泰國了」、「很為小妹妹感到痛心」、「她們的身上都有血，不知道有沒有受傷」。隨後，一名疑似是死者家屬的網友在微博上發文，表示在泰國去世的是她阿姨，受傷的則是她媽，還透露中國大使館現已將雙胞胎一家接走，她們也都沒有生命危險。

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