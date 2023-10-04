法拉利藍寶堅尼互撞！超跑「硬擠」撞翻露營車　夫妻二人活活燒死

▲車禍發生於影片約40秒處，影片取自YouTube，如遭刪除請見諒。

記者張寧倢／編譯

義大利西南方外島薩丁尼亞島（Sardinia）日前發生死亡車禍，兩輛藍寶堅尼與法拉利超跑在鄉村道路上試圖超越一輛白色露營車，結果撞在一起，藍色的藍寶堅尼直接被噴飛，露營車則被撞翻，目擊者拍攝的影片中雖然看不見紅色的法拉利，但當地媒體報導稱，一對瑞士夫婦在法拉利起火後，受困車內活活燒死。

▲兩輛藍寶堅尼與法拉利超跑相撞，一對瑞士夫妻活活燒死。（圖／翻攝自YouTube）

根據太陽報報導，網路社交媒體2日開始流傳一段1分多鐘的車禍影片，拍攝者疑為後方車輛副駕乘客，事發地點位於薩丁尼亞島一處雙向單線道鄉村公路，影片開頭就有數輛跑車，接連跨越線道，超車至拍攝者與一輛白色露營車之間。

隨後其中一輛藍色藍寶堅尼再次跨越至對向車道，試圖超車白色露營車，另一輛紅色法拉利卻同時加速駛近超車，結果兩輛超跑相撞。藍寶堅尼失控頂翻露營車後，直接噴飛至道路右側邊坡，車體撞爛只剩殘骸，車內是印度寶萊塢女演員加亞特里•喬希（Gayatri Joshi）與她的房地產富商丈夫奧貝羅伊（Vikas Oberoi）安全逃出車外。

▲瑞士夫妻乘坐的紅色法拉利在車禍後起火燃燒，現場可見大量濃煙。（圖／翻攝自X）

不過，乘坐紅色法拉利的一對來自瑞士蘇黎世的夫婦卻難逃死劫。太陽報引述義大利晚郵報指出，67歲的跨國物流公司Krautli的老闆克勞蒂（Markus Krautli）與在同公司擔任人資工作的63歲妻子梅麗莎（Melissa）當時正在薩丁尼亞島參加超跑活動，儘管影片中未拍攝到法拉利的起火情況，但可以看見車禍現場上空冒出大量濃煙，夫妻二人不幸在車內活活燒死。

白色露營車上的61歲與62歲義大利籍夫妻與加亞特里•喬希夫婦一起被送往醫院，四人皆無生命危險，涉及事故的三輛車殘骸已被義大利當局收回，將繼續調查這起事件。