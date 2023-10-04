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槍手「認錯人」誤殺金主！　墨毒梟老大慘死私人診所

記者王佩翊／編譯

墨西哥錫納羅亞販毒集團是世界上最龐大的販毒集團之一，儘管人稱「矮子」的前領導人兼創辦人古茲曼已經被逮，但該販毒集團仍然持續運作。錫納羅亞人稱「El 22」的毒梟老大9月在一間私人診所遭槍手暗殺身亡，然而事後才發現，該槍手受雇於錫納羅亞販毒集團，而他因為不認得金主的長相，竟誤殺害雇主。而他得知自己的致命失誤後，也隨即開槍自戕。

根據《每日星報》報導，一名受雇於錫納羅亞販毒集團的槍手效忠於古茲曼之子「小矮子」（Los Chapitos，為古茲曼4個兒子的統稱）」，9月28日他與其中一名老大一同到墨西哥古拉坎（Culiacán）一間私人診所看守一名正在接受治療的男子，隨後有一名「武裝男子」進入診所內。

▲▼搶手認錯人「擊斃黑幫老大」！當場自戕。（圖／翻攝自YT）

▲墨西哥一間私人診所發生槍戰。（圖／翻攝自YT）

該名槍手見狀立即開槍射擊，診所內頓時引爆槍戰，經過一陣混亂後，包含該名「武裝男子」與診所醫生在內共4人喪生。而槍手本人也因為在槍戰中受傷需要接受治療。

他萬萬沒想到的是，該名被他擊斃的「武裝男子」竟是錫納羅亞販毒集團的其中一名毒梟老大「El 22」。而槍手卻因為不認識金主的長相，將其誤認為是要來攻擊看守病人的歹徒，因此當場將他開槍擊斃。據悉，El 22前來診所是為了支付治療費用，怎知卻遭槍手誤殺。

槍手得知自己的致命錯誤後，隨即舉槍自盡，因為他深知將會面對錫納羅亞販毒集團的殘暴懲處。El 22逝世後，網路上也流傳多個El 22喪禮的影片。

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