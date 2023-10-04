醫美雷射慘毀容！泰女主持人「全臉灼傷」　恐怖術後照曝

▲伊薩達在醫美診所接受雷射，怎知卻因工作人員操作不當，導致嚴重灼傷。（圖／翻攝自newskarnataka）



記者王佩翊／編譯

泰國電視節目女主持人伊薩達（Issada Aisiri）在曼谷一間醫美診所接受除痘與雷射治療，施作當下雖然感到灼熱，但她以為是正常流程，因此並未起疑，怎知雷射結束後，她的臉部仍然持續刺痛，並在數小時後出現深褐色與紅色的燙傷痕跡，近乎毀容。她不滿表示，事發至今已經1個月，診所仍未提供應有的賠償，而她為了治療差點被毀容的臉，已經花費3萬2122泰銖（約新台幣2.8萬元）。

根據《鏡報》報導，伊薩達1個月前在曼谷一間醫美診所接受雷射，在療程中她感覺臉部灼熱，不過一開始她以為是正常的，因此並未反應。怎知當療程持續進行時，灼熱感與刺痛感越來越嚴重，她才發現有問題。

診所工作人員在第一時間聲稱，能夠提供口服類固醇讓她緩解症狀，但是由於並非醫師處方，因此伊薩達拒絕服用醫美診所提供的藥物。數個小時後，臉上的情況越來越嚴重，她的額頭與臉頰開始出現一道一道深褐色與紅色的疤痕，嚇得伊薩達立即聯絡另一位醫師，尋求協助。

▲伊薩達公開術前術後照，強調自己需要頻繁上鏡的工作已經受到影響。（圖／翻攝自newskarnataka）

伊薩達不滿表示，臉上的疤痕影響了她的電視節目主持人工作，因為她必須時常出現在鏡頭前。她甚至為此取消原訂的水肺潛水行程，只因臉上的灼傷無法曝曬於陽光之下。

診所事後曾提出願意替她進行後續治療，不過伊薩達已經不再相信診所的技術，這次的灼傷經驗更是帶給她嚴重心理創傷。診所則辯稱，負責施作雷射療程的是新員工，對設備不熟悉，才會犯下錯誤。

伊薩達在事發後數日接到診所委任律師的電話，對方曾提及賠償，但是直至今日，事發已1個月，她仍然沒有收到任何賠償金，反而是她為了治療被診所毀容的臉，花費3萬2122泰銖（約新台幣2.8萬元）。