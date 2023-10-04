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吃30萬霸王餐！婚禮宴請80賓客「新人竟落跑」　新郎被通緝

▲▼婚禮,新娘,新郎,新郎,結婚。（示意圖／達志影像）

▲ 新郎新娘辦完婚宴，竟沒付清尾款就落跑。（示意圖／達志影像）

記者陳宛貞／綜合外電報導

義大利一對新人8月底舉辦婚禮，還在一家豪華餐廳宴請80名親友，卻沒有付清台幣近30萬的費用就人間蒸發，一查竟是帶著家人落跑出國，令餐廳老闆相當傻眼，直言開餐廳數十年來沒遇過這種事，誓言討回這筆錢，新郎目前已被當地警方通緝。

《每日郵報》報導，義大利一名40歲建築承包商和25歲德國妻子8月底在羅馬東南方的弗羅西諾內（Frosinone）舉辦婚禮，在婚宴會場的泳池邊完成儀式後，在餐廳宴請80名賓客，但夫妻還未付清款項就帶著全家逃出國，警方已經介入追查兩人行蹤。

據報這場婚禮籌辦數月，新人和新郎家長7個月前就到餐廳試菜，支付3300歐元（約新台幣11萬）訂金，並同意在婚禮結束後下個周三以前付清包括訂金在內共8800歐元（近30萬）費用。

婚禮在8月底某個周日舉行，新人在親友見證下交換誓言，一切都很順利，賓客對菜色也很滿意，新人事後卻遲遲沒有來結帳。餐廳老闆法布里齊（Enzo Fabrizi）聯絡不上他們和新郎家長，找上門才發現他們從婚禮隔天就消失無蹤，只好報警。

然而，一查發現這對夫妻剛宴客完就飛到德國法蘭克福，很可能是要去拜訪女方家人。法布里齊萬萬沒想到會被吃霸王餐，坦言開餐廳40年來第一次遇上這種事，「頂多有人拖款，但從來發生過新人沒付婚宴帳單就失蹤的狀況。」

法布里齊透露，是一名20年老友將這對新人介紹給他，新娘是新郎的第三任妻子，來自德國富有家庭，婚禮所費不貲，但新郎承諾隔天就會找他結帳，沒想到反而是搭機出國。

新郎目前已因涉嫌詐欺破產罪被通緝，法布里齊也誓言討回這筆錢，「他不付清就沒得安寧」，「我的律師會設法阻止他，希望他一踏上義大利的土地，護照就會被撤銷。」

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