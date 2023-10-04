巴黎奧運還沒到「住宿房價飆破3.5倍」　三星級飯店一晚逾2萬

▲巴黎三星級飯店Hôtel Astoria-Astotel。（圖／翻攝tripadvisor.com）

記者吳美依／綜合報導

2024巴黎奧運將在明年7月26日至8月11日登場，現在距離開幕式還有近300天，但與往年夏季房價相比，當地住宿價格竟已翻漲逾3.5倍，若想在三星級飯店下榻一晚，更要花費超過新台幣2萬元。

彭博引述Google公開數據報導，明年奧運期間，若想在巴黎三星級飯店待一晚，可能要花685美元（約新台幣2.2萬元），而往年7月住宿價格約是178美元（約新台幣5771元）。與此同時，四星級飯店房價更達到953美元（約新台幣3萬元），以前通常只要266美元（約新台幣8564元）。

不過，五星級飯店的價格漲幅相對較小，往年7月份住宿一晚約要625美元（約新台幣2萬元），目前則是漲至1607美元（約新台幣5.2萬元）。

▲2024巴黎奧運倒數200多天。（圖／路透）



儘管飯店房價飆漲，法國旅遊市場研究公司MKG Group數據顯示，奧運期間的巴黎訂房率已經達到45%，而過去通常只有3%的房間會被提早1年預約。

智遊網集團（Expedia Group Inc.）CEO帕納約蒂斯（Vanguelis Panayotis）透露，一些飯店可能保留部分房間，希望在開幕式之後、時間緊迫之際，以更高價格出售。如果業者認為，幾年前與奧運官員協商出來的房價太低，並未考慮通膨，而使自己吃虧時，「可能促使他們對民眾設定更高的價格，試圖彌補這個損失。」

奧運期間，巴黎預計迎接逾1100萬名觀光客，其中330萬人來自海外或巴黎以外地區，有著住宿需求。巴黎觀光局發言人表示，大巴黎地區每天約可提供28萬間客房。