14歲曼谷槍手「靶場練槍」畫面曝　他悚憶：狂打上百顆子彈

▲14歲槍手曾在靶場練槍。（左圖／翻攝小紅書@derickmooo；右圖／翻攝X@WorldInsights_）



記者吳美依／綜合報導

泰國曼谷3日下午發生槍擊案，14歲槍手在大型購物中心「暹羅百麗宮」（Siam Paragon）開火，造成2死5傷。一名網友看新聞才驚覺，他曾在靶場遇過兇嫌，而對方正在練槍，「那天（他）至少打了百多顆子彈，這玩槍手法不敢想像是14歲。」

男網友「derickmooo」今夏赴東南亞旅遊，曾經前往泰國一間射擊訓練場，拍攝自己的照片時，槍手碰巧入鏡。他在小紅書上分享，「看到曼谷槍手（的）樣子，才回想是在靶場遇到的人…想想下好慶幸。」

A 14-year-old shooter who tragically took 3 lives and injured 4 at a Bangkok mall.



He had shared memes about his own demise on Discord, unfriended everyone, and locked communication. #JungKook_GOLDEN #カリスマ2周年 #الهلال_نساجي #พารากอน #RedOctober #earthquake #FCFPAY pic.twitter.com/BTF2Mrxw6Z — World Insights (@WorldInsights_) October 3, 2023

與此同時，另一段槍手在靶場練槍的影片，也於社群媒體X（前稱推特）流傳。只見他戴著深灰色鴨舌帽，以熟練且穩重的姿勢舉槍連發，看起來經驗老道。

另據《曼谷郵報》及新加坡媒體《8視界》最新消息，兇嫌曾在醫院接受精神疾病治療，但犯案當天沒有按時服藥，他落網後宣稱聽見有人叫自己開槍，而改造空氣槍為網路購買。

警方仍在釐清確切犯案動機，經過一番搜索後，在槍手住處臥室發現多發子彈，以及手機裡的練槍影片。據傳，兇嫌父母皆為教授，但目前似乎尚未對外回應。

昨日下午4時許，槍手在暹羅百麗宮開槍，大約5時15分投降，被捕過程並未反抗。起初，當局通報3死7傷，但後來修正為2死5傷，罹難者為分別為34歲中國籍女遊客及28歲緬甸籍商場女員工，前者當場身亡，後者送醫後不治。泰國外交部正與相關大使館密切聯繫，提供受害者及家屬一切必要協助。