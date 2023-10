14歲曼谷槍手「靶場練槍」畫面曝　他悚憶：狂打上百顆子彈

▲14歲槍手曾在靶場練槍。(左圖/翻攝小紅書@derickmooo;右圖/翻攝X@WorldInsights_)



記者吳美依/綜合報導

泰國曼谷3日下午發生槍擊案,14歲槍手在大型購物中心「暹羅百麗宮」(Siam Paragon)開火,造成2死5傷。一名網友看新聞才驚覺,他曾在靶場遇過兇嫌,而對方正在練槍,「那天(他)至少打了百多顆子彈,這玩槍手法不敢想像是14歲。」

男網友「derickmooo」今夏赴東南亞旅遊,曾經前往泰國一間射擊訓練場,拍攝自己的照片時,槍手碰巧入鏡。他在小紅書上分享,「看到曼谷槍手(的)樣子,才回想是在靶場遇到的人…想想下好慶幸。」

A 14-year-old shooter who tragically took 3 lives and injured 4 at a Bangkok mall.



He had shared memes about his own demise on Discord, unfriended everyone, and locked communication.