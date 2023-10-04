男心臟病發丟命！醫護竟在門外「乾等13分鐘」　西雅圖付6千萬和解

▲ 醫護人員趕到現場，卻被告知需等待警方抵達才能進屋。（示意圖／CFP）

記者陳宛貞／綜合外電報導

美國西雅圖2年前發生一起悲劇，一名男子在家中心臟病發，但因地址被列入警消黑名單，未能及時治療而死，事後調查卻發現這是一起烏龍，如今當局同意向死者支付186萬美元（約新台幣6036萬元）和解金。

根據《西雅圖時報》，48歲男子尤雷克（William Yurek）2021年在家中因心臟病發而死，當時他13歲的兒子雖撥打911，西雅圖消防局醫護人趕到後卻在門外乾等13分鐘才進入治療。

家屬向當局提告，聲稱尤雷克誤被列入對警消人員有敵意的黑名單，實際上是這個地址的前房客被列入，但尤雷克搬進這間房屋已有幾年，名單卻沒有更新。

當時醫護人員被告知需等待執法人員到場，但尤雷克病情持續惡化。兒子再度撥打911時，儘管醫護人員已在門外等待，仍被告知「救援在路上」。

後來醫護人員決定在沒有警察的狀況下進屋，為尤雷克治療，但他仍回天乏術。家屬的律師在記者會上說明，醫護人員進屋後竭盡所能挽救尤雷克的性命，「家屬一直很感激他們打破規定，盡全力救人。」

律師透露，醫師稱若未延誤治療，尤雷克有25%機率可以存活，家屬希望市政府承擔責任，如今終於如願以償。他也指出，黑名單仰賴地址會讓租客和經常搬家的人面臨巨大風險。

西雅圖檢察官辦公室發言人羅賓遜（Tim Robinson）則向《紐約時報》表示，該市已經修改警示名單操作指南，每年審核及更新一次。