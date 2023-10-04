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民主黨不救！麥卡錫被罷免「最後稻草曝」　將不再競選眾院議長

▲▼ 美國眾議院議長麥卡錫（Kevin McCarthy）。（圖／路透）

▲ 麥卡錫成為史上首位被罷免的眾議院議長。（圖／路透）

記者陳宛貞／綜合外電報導

美國國會眾議院3日以216比210票通過罷免議長麥卡錫（Kevin McCarthy），成為史上首次，麥卡錫也宣布不再競選議長。民主黨本是他避免下台的一絲希望，但就連最溫和的民主黨人都不願救他，其中一項關鍵原因就是他將政府面臨關門歸咎於民主黨。

綜合《紐約時報》及《時代》等美媒，由於共和黨在眾院占微弱多數，加上推動罷免麥卡錫的極右派勢力規模，他可能需要部分民主黨人支持或避免投票，才能保住議長大位，卻沒有任何民主黨人願意幫助他。

▲▼ 麥卡錫確定被罷免後召開記者會。（圖／路透）

▲ 眾院表決通過罷免麥卡錫。（圖／路透）

眾院3日投票前幾小時，民主黨議員在一場黨內會議上觀看麥卡錫1日接受電視新聞採訪的畫面，也就是民主黨幫助他通過臨時撥款法案，避免政府關門的第二天，麥卡錫卻在訪問中指責民主黨人，試圖促使政府關門，成為壓倒他的最後一根稻草。

眾院少數黨領袖、紐約州民主黨議員傑福瑞斯（Hakeem Jeffries）在多數議員發言後向黨團會議下令，他們應該投票反對任何可能延後罷免麥卡錫的動議，民主黨人也認為他們有充分理由遵守。維吉尼亞州中間派議員斯潘伯格（Abigail Spanberger）就指責，「我認為麥卡錫可能是有史以來最沒原則的眾院議長。他很傲慢，對我們撒謊。」

民主黨人大多將麥卡錫視為前總統川普的走狗，且為了安撫極右派，不惜對總統拜登發動毫無根據的彈劾調查。他們不信任麥卡錫，認為他對不同對象做出不同承諾，因此他的話毫無意義。

▲▼ 麥卡錫確定被罷免後召開記者會。（圖／路透）

▲ 麥卡錫被罷免後召開記者會。（圖／路透）

儘管周末有傳聞稱部分民主黨人可能與麥卡錫達成協議來拯救他，但3日參加閉門會議的民主黨議員透露，沒有任何人表現出想救麥卡錫的跡象。就連來自搖擺選區，在政治上最弱勢的民主黨人也公開反對他。

傑福瑞斯在投票前聲明指責，麥卡錫利用他短暫的任期迎合黨內極端份子，罷免是他咎由自取。錯過投票的前議長裴洛西（Nancy Pelosi）也將眾院混亂局勢歸咎於共和黨，認為民主黨沒有理由幫助麥卡錫。

麥卡錫被解除議長職位後，向黨團稱不會競選議長，令現場議員一陣錯愕。他隨後召開記者會表示，「做正確的事並不容易，但這是必要的」，「這是我的責任，我的工作，我不後悔談判」，認為發起罷免的極右派議員蓋茲（Matt Gaetz）針對他是出於私人恩怨，和政府開支無關。

沒有議長的眾院無法推動立法工作，麥卡錫被罷免基本上使眾院停擺。他的親密盟友、共和黨議員麥克亨利（Patrick McHenry）被任命為臨時議長，將主持眾議院至選出新議長為止。

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