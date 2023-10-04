曼谷槍擊「至少開了20槍」！目擊者驚恐躲1小時　泰去年爆38死掃射

▲泰國曼谷百貨公司爆槍擊，民眾躲在商場內1小時不敢作聲。（圖／路透）

記者張寧倢／編譯

泰國曼谷市中心百貨公司暹羅百麗宮（Siam Paragon）3日發生2死5傷的槍擊事件，警方已逮捕14歲少年槍手。根據新加坡媒體報導，一名泰國39歲男子受訪表示，案發當時他與其他顧客躲在商場約1小時，不敢動也不敢出聲。另一名20歲餐廳廚師則說，槍手至少開了20槍。過去4年來，泰國發生至少3起大規模槍擊。

▲泰國警方進入槍擊商場。（圖／路透）

根據AsiaOne報導，曼谷時間3日下午4時許暹羅百麗宮商場傳出巨大槍響，39歲的泰國家庭教師Tai Huang告訴新加坡《海峽時報》，他和十多名顧客一起躲在咖啡廳內，店員立刻關門、關燈，大家躲在家具後方，不敢動也不敢出聲，但仍可以透過玻璃看向外頭，「我們所有人都很害怕。」他說，「我們肯定藏了1個小時左右，但老實說，我忘卻了時間。」

▲曼谷購物中心槍擊2死5傷，警方逮捕14歲男槍手。（圖／路透）

一名自稱叫做Clarissa的菲律賓女遊客表示，當時她在百貨公司與高架火車站連通道上，看見一群人從商場正門狂奔而出，「他們喊著，說有一名男子朝裡面的人開槍。」她感到震驚，試圖返回酒店，但遇到路障使她很難返回。《海峽時報》記者下午4時45分到達現場時，警察在商場外引導疏散人流，主要幹道交通堵塞，救護車與警車停在商場外，救護人員正在為傷者進行CPR。

在暹羅百麗宮一家餐廳工作的20歲緬甸籍廚師Santhosh受訪表示，他與同事聽見巨響，起初還以為是發生鬥毆，「但我們的經理大喊，叫我們蹲下躲起來」、「肯定開了大約20槍」。他利用緊急逃生梯下到停車場，再從那裡離開，大約5點左右網路社交媒體才逐漸傳出槍手被捕的消息。

▲商場內部躲藏民眾到案發一個多小時後才安全離開。（圖／路透）

Tai Huang說，他和其他人在那之後又等了大約20分鐘，希望確保安全後才離開商場，「我們還不確定那裡是否安全，但最終我們決定離開」。報導指出，大約下午5點45分左右，人們終於看到那些原本躲在商場裡的人離開，包括工作人員、消費者和遊客。

這是泰國近年來最令人震驚、傷亡最慘重的槍擊事件之一，此案警醒人們，槍枝犯罪在泰國各地仍普遍存在，儘管泰國的擁槍法律非常嚴格，但泰國人非法持有未經許可的槍枝並不罕見，過去4年，泰國至少發生另外2起大規模槍擊事件。

2022年10月6日，一名前任警察持刀、持槍襲擊了泰國東北部農磨蘭普府的一所幼稚園，造成38人死亡，其中22人是兒童。

2020年2月在東北部呵叻府也發生大規模槍擊事件，當時一名士兵在17小時內，橫跨4個犯案地點共槍殺了29人，另有50多人受傷。