泰14歲槍手是貴族名校學生！花1萬泰銖買玩具槍　再改造成真槍行兇

▲泰國14歲槍手就讀曼谷貴族名校。（圖／翻攝自X）



記者張方瑀／綜合報導

泰國曼谷市中心的暹羅百麗宮3日發生槍擊，造成2死5傷，年僅14歲的槍手也當場遭逮捕。曼谷當地一間私立國際學校發聲明承認，槍手確實為該校學生。另外，警方表示，槍手花了1萬多泰銖上網購買玩具槍後，再將其改造成真槍行兇。

根據中國報、香港01報導，曼谷知名私立國際學校Essence school（โรงเรียนดิเอสเซนส์）在聲明中指出，槍手確實是該校學生，除了向死傷者家屬表達慰問外，也將全力配合警方調查，希望外界尊重未成年嫌疑犯與其家屬的隱私。

▲Essence school發出聲明。



Essence school距離槍案發生的暹羅百麗宮（Siam Paragon）步行僅7分鐘距離，這也是一間當地知名的貴族學校，每學期的學費要價4000美元（約台幣13萬元），可見槍手家境相當富裕。有泰國媒體指出，目前警方已至槍手家中搜索，結果在其房間內發現多發子彈與打靶用的練習紙。

有泰國媒體指出，槍手花了1萬多泰銖在網路上購買玩具手槍。泰國警察中將Samran Nuanma向《路透社》表示，這名未成年槍手購買了一把用來發射空包彈（ blank rounds）的玩具手槍，再透過網路上的教學將其改造成能夠使用實彈的槍。

警方指出，槍手過去一直在接受心理治療，且沒有按時服用藥物；也向警方供稱，因為他覺得有人要攻擊他，所以才掏槍反擊。

เผยเด็กวัย 14 ดัดแปลง Blank gun ให้ใช้กระสุนจริงได้



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พบว่าในห้องนอน เจอกระสุนปืนหลายขนาดจำนวนมาก รวมทั้งเป้าซ้อมยิงปืน จึงเก็บไว้เป็นหลักฐาน



สำหรับอาวุธปืนที่ใช้ในการก่อเหตุ พบว่าเป็นปืนที่เรียกว่า blank gun… pic.twitter.com/ZkbkWR9llN — joe black (@joe_black317) October 3, 2023

▲警方在槍手房間內發現多發子彈與打靶用的練習紙。



目前槍手的父母已經前往警局，而泰媒也訪問到槍手的一名親戚，該名親戚僅表示，「凡事都有因果。」

曼谷市警局3日晚間7時45分通報死傷共7人，死亡2人、受傷5人；兩名死者分別為中國籍和緬甸籍，受傷的5人包括3名泰國人、1名中國人和1名寮國人。

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