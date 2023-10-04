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諾貝爾化學獎今揭曉！盤點呼聲最高9學者　翁啟惠也上榜

▲▼諾貝爾。（圖／達志影像／美聯社）

▲2023諾貝爾化學獎將於今晚公布。（圖／達志影像／美聯社）

記者王佩翊／編譯

2023年諾貝爾化學獎將於台灣時間4日下午5點45分正式揭曉，素有諾貝爾風向球之稱的科睿唯安（Clarivate）「引文桂冠獎」（Citation Laureates）今年則將化學獎頒給3大領域的8位學者，以下為整理報導。另外，台灣前中研院院長翁啟惠也被視為是熱門人選。

▲▼詹姆斯•柯林斯（James J. Collins）、邁克爾•埃洛維茨（Michael Elowitz）與斯坦尼斯拉斯•萊布勒（Stanislas Leibler）。（圖／科睿唯安）

▲詹姆斯•柯林斯（James J. Collins）、邁克爾•埃洛維茨（Michael Elowitz）與斯坦尼斯拉斯•萊布勒（Stanislas Leibler）。（圖／科睿唯安）

在合成基因電路方面的開創性工作，開創了合成生物學研究

美國麻省理工學院醫學工程與科學教授、生物工程學教授詹姆斯•柯林斯（James J. Collins）曾與其他學者共同在《Nature Communications》發表名為「塑膠升級回收的工程微生物分工」研究論文，內容為利用2種細菌有效將常見塑膠「聚對苯二甲酸乙二酯」降解成一種無毒、環保、可生物降解的聚合物。

美國加州理工學院生物學與生物工程系教授邁克爾•埃洛維茨（Michael Elowitz）與美國紐約洛克菲勒大學生命物質實驗室教授斯坦尼斯拉斯•萊布勒（Stanislas Leibler）則是在合成基因電路方面進行開創性工作，開創了合成生物學領域。

▲尚卡爾·巴拉蘇布拉馬尼安 （Shankar Balasubramanian）與大衛·克倫納曼 （David Klenerman）。（圖／劍橋大學）

▲尚卡爾·巴拉蘇布拉馬尼安 （Shankar Balasubramanian）與大衛·克倫納曼 （David Klenerman）。（圖／劍橋大學）

共同發明新一代DNA測序方法，為生物研究帶來革命性變化

英國劍橋大學化學系藥物化學教授尚卡爾•巴拉蘇布拉馬尼亞安（Shankar Balasubramanian）與英國劍橋大學化學系研究教授大衛•克倫納曼（David Klenerman）被稱為是「基因大陸」的哥倫布。

在20年前對單個人類基因組進行測序需要10年的時間，並且耗資10億美元，不過巴拉蘇布拉馬尼安與克倫納曼研究出新技術，使這些過程縮短至1天，而費用也僅需1000美元（約新台幣2.7萬元）。而這樣劃時代的新技術，也讓基因定序相關研究能夠適用於新的應用手段，包含診斷與治療癌症及其他疾病，或是對來自新冠病毒的RNA進行測序以跟蹤變種病毒在全球的傳播。

▲▼片岡一則（Kazunori Kataoka）、弗拉基米爾•托爾奇林（Vladimir P. Torchilin）以及凱倫•伍利（Karen L. Wooley）。（圖／科睿唯安）

▲片岡一則（Kazunori Kataoka）、弗拉基米爾•托爾奇林（Vladimir P. Torchilin）以及凱倫•伍利（Karen L. Wooley）。（圖／科睿唯安）

開發創新的藥物和基因靶向及輸送方

日本川崎產業振興研究所奈米醫學創新中心（iCONM）主任片岡一則（Kazunori Kataoka）、美國東北大學（波士頓）藥學和製藥科學學院製藥生物技術和奈米醫學中心主任弗拉基米爾•托爾奇林（Vladimir P. Torchilin）以及美國德克薩斯農工大學傑出教授凱倫•伍利（Karen L. Wooley）3人共同獲得2023年的科睿唯安引文桂冠化學獎。

對此，片岡一則受訪表示，「這是一項巨大的榮譽，同時感謝世界各地對我的研究感興趣的科研人員。透過我們的研究，希望能繼續播下種子以完成使命。而我之所以能獲得有影響力的研究成果，是因為我所做的研究橫跨了化學與醫學兩個不同的領域。有時候專業知識與思維模式可以解決其他領域的問題，透過持續超越目前的研究領域，可以進一步擴展自己的領域。」

科睿唯安自2002年起，每年都會根據Web of Science的資料進行定量分析，透過量化資料分析來預測年度諾貝爾得主。該公司分別從醫學、物理、化學以及經濟等四大獎項中選出符合諾貝爾等級的研究人員，並授予引文桂冠獎（Citation Laureates），由於該獎項的遴選是透過客觀、高質量的引文數據與權威性指標，因此被視為是極具參考價值的諾貝爾預測名單。

▲▼立法院長游錫堃出席國家生技醫療產業策進會會長翁啟惠榮獲2021年威爾許化學獎祝賀餐會 翁啟惠 蘇嘉全 王金平。（圖／記者屠惠剛攝）

▲中研院前院長翁啟惠。（圖／記者屠惠剛攝）

另一方面，翁啟惠為台灣中研院前院長，雖然未被列入今年度的引文桂冠獎，但他曾於2014年獲得沃爾夫化學獎，由於該獎項被視為是諾貝爾獎的前哨站，因此他奪下今年度諾貝爾化學獎的呼聲高。

多醣體自動化合成

翁啟惠長年致力於醣分子與化學生物上的科學研究，是全球首位發展多醣體自動化合成、以酵素方法產醣分子與醣蛋白的科學家，他還將醣科學應用在癌症疫苗、細菌藥物等方面的研究。

2023諾貝爾獎頒發時間（台灣時間）

10/5（周四）　19：00　文學獎
10/6（周五）　17：00　和平獎
10/9（周一）　17：45　經濟學獎

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