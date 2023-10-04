60歲工人腰傷頻請假「被排除工作群組」　公司慘賠525萬

▲英國一名60歲工人因為受傷常常請假，結果被排除在工作群組。（示意圖／翻攝自pixabay）

圖文／CTWANT

為了方便聯絡，許多公司會創立群組，不過英國有一名60歲工人，因為常常受傷請病假，結果被老闆排除在WhatsApp群組外，讓他覺得受到歧視而提告，法官判決結果也曝光了。

據《每日郵報》報導，60歲的馬克（Mark Brosnan）抱怨，他自2016年9月開始在Coalo工作2019年6月因背部受傷，因此請假15天，2020年2月腰傷復發，只好再度請假，同年3月他被召集參加正式的「缺席會議」；2021年4月在「未經訓練」的密閉空間工作，導致腰部椎間盤受傷，遭受劇烈疼痛，3個月後他被叫去參加另一次的缺席會議，但他不服提出申訴，會議因而延後。

到了2021年8月，馬克參加第一次申訴會議，被告知「因病請假而被排除在WhatsApp群組外」，經過職業安全健康局評估後，認為他可以在2、3周內重返工作崗位，但公司忽略了這項建議，逼得他在2021年12月離職，並一狀告上法院，控訴由於他反覆受傷請假，被排除在「傳達重要安全訊息」的工作群組。

法官審理指出，有些雇主在員工因病缺席期間，根本不與員工聯繫，因為擔心會讓健康惡化，但Coalo未能證明這是為了實現合法目標的適當手段，因此一致認為，被排除在群組是不合理的，最後判處Coalo須賠償13萬4411英鎊（約525萬新台幣），包括1.5萬英鎊的精神撫慰金，以及超過2.5萬英鎊的收入損失等。

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