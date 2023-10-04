巴西考量戰略外交　拒絕領導聯合國穩定海地任務

▲聯合國海地穩定特派團當初是由巴西領導 。（圖／翻攝X「@AnibalGarzon」）

文／中央社記者唐雅陵聖保羅3日專電

巴西政府考量自身的戰略和外交，拒絕聯合國和美國的呼籲，領導多國警察部隊打擊海地犯罪幫派，主因是先前聯合國海地穩定特派團任務結束後，國際社會幾乎放棄這個加勒比海國家。

面對海地不斷升級的暴力，現在幾乎由幫派控制，僅今年就殺害了2500多人，美國總統拜登（Joe Biden）和聯合國秘書長古特瑞斯（António Guterres）幾個月前開始與巴西總統魯拉（Luiz Inácio Lula da Silva）協商，希望由巴西帶領新的特派團前往海地，但遭魯拉拒絕。

巴西擔任輪值主席的聯合國安理會2日通過一項決議，由肯亞率領特派團，安地卡及巴布達、巴哈馬和牙買加提供援助，在海地部署國際警察部隊至少1年。

巴西拒絕領導多國警察部隊打擊海地犯罪幫派的主因是基於戰略和外交評估。巴西認為2004年至2017年期間運作的聯合國海地穩定特派團（MINUSTAH，簡稱聯海穩定團）任務結束後，國際社會實際上放棄了這個加勒比海國家。

聯海穩定團是聯合國安理會為恢復海地的和平與秩序發起的一支維和部隊，主要由巴西軍隊負責，行動指揮官亦為巴西將領。

巴西政府承認，聯海穩定團對穩定海地非常重要，但其他國家在任務結束後背棄了海地，導致當地政治和社會治安危機加深。

巴西外交部指出，國際社會沒有提供聯海穩定團所需要的後續行動，結果近年來嚴重挫折。在這種情況下，返回海地領導一支外國部隊可能使巴西再次面臨行動結束後，所有努力付諸東流的風險。

另一個因素是新任務團的性質，與作為軍事行動的聯海穩定團不同，聯合國安理會現在核准的行動只是警察行動，這一點完全改變了需要運往海地的需求和配置。

如果巴西同意帶領新任務團，必須派遣大量警察部隊和設備前往海地，這可能導致巴西社會批評政府浪費警備資源，罔顧國內暴力發生率正在上升。

第3個因素是巴西仍在調查武裝部隊某些成員可能參與今年1月8日攻擊首都巴西利亞三權機關的反民主行為，巴西高層可能對軍隊失去信心。

最終，肯亞政府同意領導特派團，並派遣約1000名員警與海地部隊合作，提供行動支援。而肯亞的潛在目的也是為了提高自身在國際舞台上的地位和外交信用度，尤其是取得美國的信任。

巴西承諾考慮幫助培訓海地警官，但尚未與海地當局討論援助細節。

巴西外交部今天聲明強調，巴西在關於特派團任務的整個談判過程中發揮重要作用，並為安理會通過這項決議作出積極貢獻。

聲明還指出，巴西將繼續與安理會其他成員和國際社會合作，加強對海地的支援，以促進海地的安全、穩定與發展。