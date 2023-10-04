避談中國卻點名台灣　歐盟經濟安全終將迎戰「佛地魔」

▲歐盟忌憚中國。（圖／路透）

文／中央社記者田習如布魯塞爾特稿

歐盟執委會3日提出四項最敏感科技，以便評估風險及因應，而路人皆知最大潛在對象是中國，但眾官員費勁避免媒體聯想，甚至背景簡報會只點名「對台灣也有高度依賴」，中國成了歐盟不敢說的名字。

歐洲聯盟執行委員會（European Commission）將先進半導體、人工智慧、量子運算、生物科技四個「對科技安全和科技洩漏具有最敏感且急迫性風險」的科技領域列為優先評估項目，待與27個成員國取得共識後，再進一步討論因應政策。

這是歐盟經濟安全戰略的一環。執委會主席范德賴恩（Ursula Von der Leyen）等高官在談論經濟風險時，早已多次直接點名中國，不過這次關鍵科技名單的正式發布會和背景簡報會上，歐盟官員們皆極力避免這種針對性。

在以匿名為慣例的背景簡報會，不少記者提問圍繞著中國因素，一位技術官員回應，提出這份名單當然會考量地緣政治風險，但不點名個別國家，以顧及政策涵蓋的完整性。

他在被問急之下還說「相信你（們）已知道，（歐盟）也對台灣有先進晶片的高度依賴」，絕口不提中國的例子。

隨後舉行的發布會上，負責歐盟內部市場和產業政策的執行委員布勒東（Thierry Breton）更直接被問到歐盟如何因應晶片依賴台灣的地緣政治風險。

布勒東答覆，這套關鍵科技政策「不針對任何大陸、國家或諸如此類」，當然歐洲晶片「對世界的那個部份（指亞洲）很依賴，不只台灣，還有韓國」，因此他才提出歐盟晶片法，找回歐洲晶片製造力。

在場記者追問中國這個「房間裡的大象」對歐盟政策有多大影響。布勒東強調該政策「不是為了中國而設計」，是歐盟看到關鍵科技對外太過依賴的風險，因此「做我們該做的事」。

出席同一發布會的歐盟副主席喬霍瓦（Vera Jourova）回應時，重申政策不具針對性，但也坦言在許多領域「中國確實是隻大象」。

歐盟與中國正在且戰且和的新關係摸索階段，拿台灣當經濟依賴議題的「擋箭牌」，恐怕未必能避免中國跳腳，畢竟歐盟正在建構的整套經濟安全政策處處劍指中國。

就在關鍵科技名單發布的同一天，歐洲議會（European Parliament）通過了「反脅迫工具」（Anti-Coercion Instrument）立法，這也是歐盟經濟安全架構的一環，該法源起於中國對立陶宛的貿易脅迫事件。

執委會是在6月向成員國提出「歐洲經濟安全戰略」，試圖將已提案及規畫中的相關政策整合到這個框架內，並表明將陸續提出四個領域的風險評估：供應鏈韌性、關鍵原物料、科技安全及洩漏、經濟依賴或經濟脅迫的武器化風險等。提出關鍵科技名單即基於前述科技安全及洩漏的風險評估所需。

不論製造業供應鏈、關鍵原物料，或是避免高科技洩漏、遏阻經濟脅迫，中國都是歐盟避無可避的主要對象，但歐盟同時又難以割捨與中國經貿往來的利益，致使其各種「去風險」（de-risking）政策明明以中國為靶，矛頭卻不想對得太準。

於是，在歐盟談中國就衍生不少代名詞。它是歐盟房間裡人人看得見、卻人人都不提的「大象」，它也是歐洲政治新聞網站Politico採訪一位匿名執委會官員的比喻：「歐盟的佛地魔」，亦即「哈利波特」小說裡那位眾人皆怕說出名字的大反派。

無論說不說出口，中國已是歐盟「刻在心底的名字」，如果歐盟想成為布勒東所期待「像個真正的地緣政治強權」，最關鍵是要提防27個成員國同床異夢削弱了政策強度。連串經濟安全方案出擊，若射不中靶心，徒然減損歐盟實力。