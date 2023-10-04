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義大利巴士墜橋21死18傷！　壓扁成廢鐵

記者張靖榕／綜合外電報導

義大利一輛巴士3日在威尼斯附近的梅思特雷（Mestre）墜橋，造成至少21人死亡，包括2名孩童，現場慘況被形容成是「末日場面」。

CNN報導，該輛巴士從威尼斯出發，原因前往附近的馬格拉（Marghera），車上滿載剛下班要回家的乘客，威尼斯市長布魯納洛（Luigi Brugnaro）形容現場景象有末日感，巴士開離高速公路車道後重墜橋下。

威尼斯辦公室主任表示，另外還有18人受傷，當局仍然在釐清事故原因。該輛巴士撞破護牆，從高速公路上墜落下方倉庫和通往梅斯特雷火車站的鐵軌之間，之後起火燃燒。

▲義大利巴士墜橋釀21死18傷。（圖／路透）

▲21死18傷。（圖／路透）

當局正在釐清罹難者身分，罹難者包括傷者的國籍有義大利、烏克蘭、法國、克羅埃西亞以及德國等。40歲的巴市駕駛李索托（Alberto Rizzotto）也是罹難者之一，交通顧問博拉索（Renato Boraso）指出，李索托開車技術相當專業，而且當巴士駕駛已經近7年了。

威尼托（Veneto）大區區長札亞（Luca Zaia）稱，本起事件「是一場巨大的悲劇」，他說罹難者中包括孩童，包括傷者在內有來自許多國的人，不只有義大利人。他指出，已派出超過20輛救護車，特雷維索（Treviso）的救護直升機也接到支援請求，傷者分別被帶往梅斯特雷、米蘭諾、帕多瓦和特雷維索的醫院。

▲義大利巴士墜橋釀21死18傷。（圖／路透）

▲義大利巴士墜橋。（圖／路透）

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