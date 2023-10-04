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史上首次！　美國眾議院議長216：210遭罷免下台

▲美國眾議院議長麥卡錫遭到罷免。（圖／路透）

▲美國眾議院議長麥卡錫遭到罷免。（圖／路透）

記者張靖榕／綜合外電報導

美國眾議院周二（3日）展開議長麥卡錫（Kevin McCarthy）罷免投票，最終以216票：210票通過，麥卡錫確定遭到罷免下台，成為美國史上頭一遭。美國聯邦政府日前因資金不足再次面臨部分機構關門的情況，共和黨籍麥卡錫尋求民主黨議員的支持，通過延長撥款措施成功避免政府停擺，但也引起謀劃已久的川普煽動派的極右共和黨員反撲。

綜合外電報導，由佛羅里達州聯邦眾議員蓋茨（Matt Gaetz）提案，「宣告眾議院議長職位必須空出」，一小部分極右共和黨眾議員支持的罷免議長麥卡錫案，於3日交付眾議院表決，最終以216票：210票通過。目前尚未確定下一任議長由誰擔任，臨時議長由北卡羅來納眾議員麥克亨利（Patrick McHenry）擔任，他是麥卡錫的主要盟友。

蓋茨是一小群極右派共和黨議員中的領導人物，他們先前拒絕在未大幅削減開支的情況下通過新的聯邦資金，讓聯邦政府瀕臨關門。這群人也反對進一步援助烏克蘭，表示這筆錢可以更妥善的用在美國打擊非法移民。

共和黨是眾議院多數黨，共有221席，民主黨則是212席，代表在任何議題上只要跑票超過5票，將會輸給民主黨。然而此次蓋茨為首的8名極右派共和黨員，以及208名民主黨眾議員都對罷免麥卡錫投下贊成票。

由於議長位置空缺，眾議院現正處於休會狀態。麥克亨利擔任的臨時議長為臨時頭銜，能做的只有讓眾議院休會，以及認可新任議長的提名。

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