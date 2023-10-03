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土耳其首都遭自殺炸彈攻擊　警方各地突襲逮捕近千人

▲▼ 土耳其首都安卡拉1日發生恐怖攻擊事件 。（圖／CFP）

▲土耳其首都安卡拉1日發生恐怖攻擊事件 。（圖／CFP）

文／中央社

土耳其首都安卡拉日前發生自殺炸彈攻擊，警方今天在各地發動突擊行動，逮捕近1000人，包括數十名據稱和庫德族武裝團體有關人士，以及一名反對派新聞主播。

美聯社報導，土耳其內政部長耶里卡亞（Ali Yerlikaya）表示，警方在境內16個省進行突襲搜查行動，逮捕了疑似屬於庫德族工人黨（PKK）「情報組織」的55人。

內政部長耶里卡亞在舊稱推特（Twitter）的社群媒體平台X發文表示，另外還有12名疑似PKK成員在5個省的不同行動中被捕。

根據一個和PKK關係密切的新聞網站，PKK宣稱犯下這起自殺炸彈攻擊事件。PKK在土耳其從事反抗活動數十年，遭美國和歐盟認定為恐怖組織。自1984年爆發衝突以來，已造成數十萬人死亡。

▲▼ 土耳其安卡拉政府大樓門口發生恐怖攻擊。（圖／路透）

▲土耳其安卡拉政府大樓門口1日發生恐怖攻擊。（圖／路透）

現年73歲的新聞主播阿斯蘭（Aysenur Arslan）質疑官方對反對派電視台Halk TV攻擊事件說詞的細節，今天也遭到逮捕。

土耳其檢方指控阿斯蘭昨天上午在她主持的電視節目中的評論是替「恐怖分子宣傳」，甚至還「宣揚犯罪活動」。

根據國際監督組織，艾爾段（Recep Tayyip Erdogan）擔任總統時期，土耳其的新聞自由受到迫害。

內政部長耶里卡亞稍後表示，還有928人被捕，因涉嫌持有無照槍械，或和走私槍械有關，但他未立即說明因非法槍支被捕的嫌犯是否與PKK有關聯。

▼土耳其首都遭自殺炸彈攻擊。（圖／路透）

▲▼土耳其首都遭自殺炸彈攻擊。（圖／路透）

 
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