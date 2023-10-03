華沙基輔協商有進展　將加速烏克蘭穀物經波蘭轉運

▲波蘭與烏克蘭宣布，雙方同意加速烏克蘭穀物經波蘭轉運至第3國，解決穀物爭端。（示意圖／達志影像／美聯社）

文／中央社

波蘭與烏克蘭今天宣布，雙方同意加速烏克蘭穀物經波蘭轉運至第3國，作為解決「穀物戰爭」的第一步。這也是兩國因華沙禁止烏克蘭穀物進口引起外交爭端以來的第一個突破。

法新社報導，波蘭即將於15日迎來大選，目前的民粹主義政府表示，這項禁令是為了保護本土農民，因應穀物價格崩落。不過，烏克蘭仍可經波蘭將穀物出口至全球市場。

波、烏兩國今天達成的協議也涉及波蘭鄰國立陶宛。在此協議下，部分烏克蘭出口至全球市場的穀物將直接經波蘭運送，不必在波蘭邊境接受品質檢查。

波蘭農業部長特魯斯（Robert Telus）與烏克蘭、立陶宛官員舉行線上會議後向記者表示，「我們在一項重要問題上達成共識」。自明天起，經立陶宛運送到全球市場的穀物將在立國港口接受檢查，而不是在波烏邊界受檢。

烏克蘭農業部指出，這項協議將「加速經波蘭轉運的過程」。烏克蘭及立陶宛都「支持這項管控機制，並認為這是富建設性的一步」。

自俄羅斯2022年2月揮軍烏克蘭後，波蘭一直是烏克蘭最堅定支持者之一，也是基輔主要武器供應國之一。

由於俄國的侵略掐斷了戰前使用的黑海（Black Sea）貿易航道，使歐盟成為烏克蘭穀物的主要過境路線和出口目的地。保加利亞、匈牙利、波蘭、羅馬尼亞和斯洛伐克將當地市場價格暴跌歸咎於烏克蘭穀物進口。

歐盟先前同意祭出限制措施，允許烏克蘭產品繼續經由這5國運送，但不在當地市場銷售，以保護當地農民。儘管歐盟隨後在9月中決定結束這項進口禁令，波蘭、匈牙利和斯洛伐克仍片面延長禁令，迫使基輔向世界貿易組織（World Trade Organization）提告。