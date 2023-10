快訊／曼谷大型購物中心驚傳槍響　民眾奔逃畫面曝光

記者詹雅婷/綜合報導

泰國首都曼谷市中心的大型購物中心「暹羅百麗宮」(Siam Paragon)3日下午傳出槍響。依據社群平台X(前稱推特)流傳的畫面,許多民眾從建築物內部奔跑出來。泰國警方表示,這名嫌疑人持有武器,目前還在大樓內部。

omg so scaryyyy !! there's a shooting incident in Siam Paragon. please don’t go to there guys ‼️ just stay at home. stay safe everyone



pic.twitter.com/DaNBWNQz9a — (@harxeuphoria) October 3, 2023

綜合泰媒Thai Enquirer、The Nation Thailand等報導,最初的槍聲是從一樓廁所傳出,從百貨內部拍攝的影片中,在繁忙商場內可清楚聽見4聲類似槍響的聲響。目擊者在網路上發文,稱他們在商店或廁所內躲避。監控顯示,襲擊者是一名短髮男子,他穿著緊身深色衣服、卡其褲和黑色靴子,手上戴有手套。

目前暹羅百麗宮的入口已經關閉,泰國地鐵BTS暹羅站(BTS Siam station)暫停服務,尚未傳出人員傷亡的消息。泰國警方發言人Achayon Kraithong向路透社表示,警方已經在現場控制局勢。

▲▼泰國購物中心發生槍擊事件。(圖/翻攝自X)

ฺ#BREAKING: Gunfire heard in Siam Paragon mall



A shooting incident has been reported at Siam Paragan department store in downtown Bangkok on Tuesday afternoon. There are no reports of any casualties. BTS Siam station has been closed to the public.



ฺ #พารากอน #Paragon pic.twitter.com/y7sMwHRR1p — The Nation Thailand (@Thenationth) October 3, 2023

There's a shooting incident in Siam Paragon. To anyone going or planning to go there, please avoid it at this moment. Stay safe everyone. #สยามพารากอนpic.twitter.com/nIX5aRyhDn — CEO BYUN YW NEW SERIES WHENST??? (@aishamza86) October 3, 2023