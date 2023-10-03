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國際 國際焦點 北美要聞 日韓要聞 東南亞要聞 國際政經 | 國際社會

不只舉重新星！　北韓亞運已奪7金「清一色都是女將」

▲▼北韓女將安昌玉在杭州亞運女子體操的跳馬與高低槓項目中奪金。（圖／CFP）

▲安昌玉（中間）在杭州亞運女子體操項目奪下2面金牌。（圖／CFP）

記者吳美依／綜合報導

北韓在今年杭州亞運已經奪得7面金牌，而且得主全部都是女性，除了突破「舉重女神」郭婞淳110公斤抓舉紀錄的「異能新星」金日景之外，射擊、體操、舉重也獲得第一名佳績。

北韓今年派出185名選手出征亞運，包括111名女選手、74名男選手。截至3日下午，該國已經進帳7枚金牌、10枚銀牌、5枚銅牌。

金牌項目方面，女子競技體操的高低槓與跳馬，舉重的49公斤、55公斤、59公斤、65公斤量級，以及射擊女子10米移動靶標準速團體賽，皆獲得第一名殊榮。

▲▼北韓女將金日景在杭州亞運女子舉重59公斤級奪金。（圖／CFP）

▲20歲的金日景突破抓舉紀錄，在杭州亞運女子舉重59公斤級奪金。（圖／記者林敬旻攝）

銀牌項目方面，女運動員在體操、柔道、射擊、舉重、桌球等賽事奪下6面獎牌，男選手則在射擊和舉重項目取得4面獎牌。除此之外，仍在進行中的拳擊、足球、籃球、排球等人氣賽事中，北韓女子代表隊也展現出良好狀態。

南韓《韓聯社》指出，北韓以國家資源大力支持女性運動員，在許多國際賽事中取得良好表現，今年杭州亞運的女力風範尤為強烈。雖然該國先前因為疫情缺席國際舞台，但今年選出的「10大最優秀選手」之中，高達8人都是女性，也足以證明這一點。

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