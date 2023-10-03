快訊／諾貝爾物理學獎揭曉！　共3位物理學家獲殊榮

▲諾貝爾物理獎得主。（圖／翻攝自推特）

記者羅翊宬／綜合報導

2023年諾貝爾物理學獎於台灣時間10月3日下午5時30分揭曉，共有3名物理學家榮獲殊榮，分別為費倫茨·克勞斯（Ferenc Krausz）、皮耶爾·奧古斯提尼（Pierre Agostini）、安妮•呂利耶（Anne L’Huillier），他們獲得這項殊榮。

克勞斯是匈牙利裔奧地利物理學家。他的研究小組產生並測量了第一個原秒（阿秒）光脈衝，並用它來捕捉原子內部電子的運動，標誌著原秒光脈衝的誕生。

2023年物理學獎得主奧古斯提尼（Pierre Agostini）、克勞斯（Ferenc Krausz）和呂利耶（Anne L'Huillier）創造了足夠短的閃光，可以拍攝電子極快速運動的快照。 呂利耶發現了雷射與氣體中原子相互作用的新效應。而奧古斯提尼和克勞斯證明，這種效應可以用來產生比以前更短的光脈衝。

至於呂利耶則成為史上第5名諾貝爾物理學獎女性得主。她致力於超短脈衝雷射光與原子之間的交互作用，也是透過實驗證明高階諧波（High harmonic generation）產生的第一批科學家，對原秒（阿秒，attosecond）脈衝理論作出重大貢獻。她領導的原秒物理小組研究電子的運動，用於了解原子水平上的化學反應。2003 年，她和她的團隊以 170 原秒的最小雷射脈衝打破了世界紀錄。

2023年物理學獎得主奧古斯提尼、克勞斯、呂利耶創造了足夠短的閃光，可以拍攝電子極快速運動的快照。呂利耶發現了雷射與氣體中原子相互作用的新效應；而奧古斯提尼和克勞斯證明，這種效應可以用來產生比以前更短的光脈衝。

2023諾貝爾獎頒發時間（台灣時間）

10/4（周三） 17：45 化學獎

10/5（周四） 19：00 文學獎

10/6（周五） 17：00 和平獎

10/9（周一） 17：45 經濟學獎