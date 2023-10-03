詐欺案紐約開審首日　川普斥全案陰謀騙局：這是政治復仇

▲美國前總統川普。（圖／路透）

中央社紐約2日綜合外電報導

美國紐約州法院今天開始審理前總統川普的民事詐欺案，檢方律師指控川普在他的房地產帝國業務上撒謊，牟利逾1億美元，川普則抨擊檢察長詹樂霞（Letitia James）和主審法官。

詹樂霞指控川普從2011年到2021年浮報資產和自己的淨值，以獲取優惠的銀行貸款和更低的保險費。

詹樂霞希望求處至少2.5億美元罰款，並永遠禁止川普和其子小唐納（Donald Trump Jr.）、艾瑞克（Eric Trump）在紐約經營事業，另針對川普和「川普集團」（Trump Organization）實施5年商業房地產禁令。

路透社報導，曼哈頓的法庭在開庭陳述後開始聽取證詞，檢方傳喚的第一位證人是瑪澤會計師事務所（Mazars）合夥人班德（Donald Bender），他長期擔任川普事業的會計師。

審判開始前，川普告訴記者，此案是「陰謀」、「騙局」，是詹樂霞的政治復仇；他還在午餐休息時間批評民主黨籍的詹樂霞是「腐敗糟糕的人物，要把人趕出紐約」。

川普也沒放過法官恩格隆（Arthur Engoron），說他是心懷偏見的民主黨人，想利用此案干預2024年總統大選。川普正爭取共和黨總統候選人提名，目前民調遙遙領先其他競爭者。

川普對媒體說：「應該把這個法官逐出法庭…應該讓他去職。」

川普競選陣營利用法庭開審的機會來募款，聲稱他面對「腐敗惡霸」的紐約民主黨人，正努力捍衛家庭和名譽。

詹樂霞辦公室的律師華勒斯（Kevin Wallace）在開庭陳述中說：「這不是依慣例行事，也不是老練的當事人如何互相打交道的問題…這不是無被害人犯罪（victimless crimes）。」

川普的律師基斯（Christopher Kise）則反駁，川普的財務完全合法，他憑藉正確的房地產投資致富，沒有詐欺意圖，沒有違法，沒有不正當利益，也「沒有人受害」。

川普身穿深藍色西裝、打上亮藍色領帶出庭，領子上別著一枚美國國旗徽章。他進入法庭時說，此案是「史上單一規模最大政治迫害的延伸」。

詹樂霞則說，她的辦公室已準備好證明犯行，「法律既強大又脆弱…無論你以為自己多有錢，沒人可以凌駕法律之上」。

這場審判預定持續到12月初。