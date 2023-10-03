淫亂機長起飛前「開吸毒性愛趴」　同事一舉動讓他永不錄用

▲英國一名機師在執勤前一天開趴喝爛醉，最終遭到解雇。（示意圖，PEXELS）

圖文／鏡週刊

近日英國一名已婚機師爆出醜聞，他不僅在執勤前一天在酒吧狂歡喝爛醉，甚至還開吸毒派對，結束還傳簡訊向同事炫耀！誇張行徑曝光，也讓這名機師丟了工作，再也無法被其他航空公司雇用。

根據英國《太陽報》報導，這名英國航空（British Airways）飛行員邁克比頓（Mike Beaton）已婚且育有1子，上月他飛往南非約翰尼斯堡（Johannesburg），並且在當地停留了一晚，而在他準備飛回英國倫敦時，他向一名女同事炫耀前晚的瘋狂淫亂事蹟。

▲邁克比頓在執勤前一天開趴、吸毒，事後還向一名女同事炫耀自己的淫亂事蹟。（翻攝自推特）

邁克比頓向女同事表示，他在夜店遇到一名西班牙女子和另外2個男子，以及一名正在度假的威爾斯女子，當晚他們開趴喝了好幾個小時。接著邁克開始吹噓：「我們還吸食古柯鹼」、「我們在爭論從誰的乳房上吸古柯鹼最爽」。最後一群人嗨到凌晨2點，身體幾乎動不了。

這名女同事聽聞此事後立刻回報給總公司，英國航空也決定延遲該航班12小時，損失近12萬美元（約新台幣380萬元）；而邁克比頓也被下令停職，並且在機場接受藥物檢測，因未通過而遭到解雇。據一名航空公司內部人員指出，邁克比頓經過此事這輩子是無法再當機長了！

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