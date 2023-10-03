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普丁傳下月宣布「投入2024總統大選」　一路執政到2030年

▲俄羅斯總統普丁。（圖／達志影像／美聯社）

▲普丁被預期至少掌權到2030年。（圖／達志影像／美聯社）

記者吳美依／綜合報導

俄羅斯《工商日報》（Kommersant）3日報導，普丁可能很快宣布投入2024年總統大選，這將為他執政到2030年鋪平道路。目前，克里姆林宮尚未回應這篇報導。

《工商日報》引述親近克宮的消息來源說法報導，官員們猜測，普丁可能在11月的一場會議上，宣布參加明年3月的總統大選，但他將在會議上做些什麼，仍有其他可能性，最終結果取決於總統本人。

1999年12月31日，普丁從前任者葉爾欽（Boris Yeltsin）手中接任總統，成為史達林之後在位最久的俄羅斯統治者。他在10月7日就要年滿71歲，被廣泛認為將終生掌權。

普丁9月曾表示，國會依法於12月召開總統大選後，他才會宣布自己的計畫。克宮發言人佩斯科夫（Dmitry Peskov）也說，如果總統決定參選，那麼沒有人能夠與之競爭。儘管如此，目前沒有人能夠證實，普丁是否計畫參選。

▲▼烏俄戰爭一周年。（圖／達志影像／美聯社）

▲2022年2月24日爆發的烏俄戰爭改變國際局勢。（圖／達志影像／美聯社）

《路透社》指出，儘管普丁可能迎接一場沒有對手的選舉，卻要面臨蘇聯解體後最嚴峻的一系列挑戰，包括烏克蘭戰爭所引發、1962年古巴飛彈危機以後最大規模的西方對抗，以及俄國經濟數十年以來最大的外部衝擊。早在今年6月，他就遭遇全俄最強傭兵普里格津的失敗兵變。

普丁把烏克蘭戰爭描繪成一場對抗美國的更大規模鬥爭，宣稱西方試圖分裂俄國，並奪取其天然資源。不過，他也被西方描繪成一名戰爭罪犯、把俄國帶入帝國衝突的獨裁者，不僅團結了西方政府，鞏固烏克蘭國家地位，也讓北約背負抗俄的後蘇聯使命（post-Soviet mission）。

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