長途開車休息吃東西　女看到「頭獎高達161億」手癢買彩券變富翁

▲女子看到驚人頭獎金額，也順手買了一張彩券。（圖／示意圖／CFP）

記者李振慧／綜合報導

美國馬里蘭州一對夫妻開車長途旅行，返家途中決定在維吉尼亞州短暫停留休息，2人除了購買餐點還順手買了一張彩券，沒想到這個決定讓他們中得美元100萬元大獎（約台幣3,233萬元）。

女子克莉絲汀(Christine Oberheitmann)與丈夫上月從維吉尼亞州出發，計畫長途開車返回位於馬里蘭州柏林(Berlin)的家，中途臨時決定在開普查爾斯(Cape Charles)商店Sting-Ray’s休息吃東西。

“We’ll probably stop at the store on the way home to take a selfie."https://t.co/gKaIfWT7L6 — Virginia Lottery (@VirginiaLottery) October 2, 2023

克莉絲汀在店內購物時，意外發現當期樂透頭獎金額非常高，已經累計至美元5億元（約台幣161億元），便買了一張彩券想要試試手氣，沒想到返家後發現，所買的6個數字中了5個，二獎贏得美元100萬元大獎。

克莉絲汀與丈夫為了領獎，近來再度前往維吉尼亞州，在彩券公司官員的見證下領取獎金，她開心表示，自己只有在頭獎金額很高的情況下才會買彩券，沒想到這個決定讓她成為百萬富翁，計畫和丈夫開車返家的路上，會前往讓他們中獎的商店拍照留念。