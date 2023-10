長途開車休息吃東西　女看到「頭獎高達161億」手癢買彩券變富翁

▲女子看到驚人頭獎金額,也順手買了一張彩券。(圖/示意圖/CFP)

記者李振慧/綜合報導

美國馬里蘭州一對夫妻開車長途旅行,返家途中決定在維吉尼亞州短暫停留休息,2人除了購買餐點還順手買了一張彩券,沒想到這個決定讓他們中得美元100萬元大獎(約台幣3,233萬元)。

女子克莉絲汀(Christine Oberheitmann)與丈夫上月從維吉尼亞州出發,計畫長途開車返回位於馬里蘭州柏林(Berlin)的家,中途臨時決定在開普查爾斯(Cape Charles)商店Sting-Ray’s休息吃東西。

