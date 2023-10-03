疑妻子與繼子有染！醋夫聯合兒子擄人斬首　殘忍碎牙剪髮毀屍滅跡

▲印度警方日前尋獲一具無頭女屍，意外揭發一宗殺妻案。（示意圖／CFP）

記者葉睿涵／編譯

印度一名男子因懷疑妻子與繼子有染，憤而與2名兒子和侄兒聯手拐走妻子，並對她動用私刑，不僅用斧頭砍去了她4隻手指，還將她斬首後毀屍滅跡，手段極其殘忍。

據《今日印度》報導，印度警方9月29日在北方邦班達地區（Banda）發現一具年齡介於35至40歲的無頭女屍，她的身上只穿著一部分衣服，還不見了4根手指，隨後警方在遺體不遠處尋獲其頭顱。

驗屍後，當局證實這名死者是中央邦男子拉姆庫馬爾（Ramkumar Ahirwar）的妻子瑪雅（Maya Devi），而警方經過初步調查後，懷疑女子的家人參與了這起殘忍的兇殺案，於是立刻對死者的丈夫與2名兒子進行盤問。

在審訊中，拉姆庫馬爾承認，他因為懷疑瑪雅與他和前妻所生的兒子有染，於是夥同兒子蘇瑞吉（Suraj Prakash）、布里傑什（Brijesh），以及侄兒烏代班恩（Udaibhan）將瑪雅帶到查姆拉哈村（Chamraha）勒死，並用斧頭砍了她的頭。

為了毀屍滅跡，他們還割去了她4根手指，剪掉頭髮並把牙齒敲碎，試圖要掩蓋其身份。警方在尋獲拉姆庫馬爾犯案所用的車輛和斧頭後，蘇瑞吉、布里傑什和烏代班恩也相繼承認了罪行。警方指出，他們在24小時內就破了此案，而警方也將對這4名嫌犯提出進一步法律行動。