少年遭霸凌「狂毆下體」腦死送命　5被告全部無罪釋放

▲那溫在2017年遭同學霸凌致死，但5名嫌犯今天卻被判無罪，當庭釋放。（圖／翻攝自Facebook）

記者葉睿涵／編譯

馬來西亞年僅18歲的印裔青年那溫（T. Nhaveen ）長期遭同學霸凌。2017年某日，霸凌者將他拖到草地上虐打，導致他送院後被確認重傷腦死，不治身亡。不料，馬來西亞高等法院今年10月3日判定，由於檢察官的指控存在重大缺陷，因此宣判5名被告無罪，當庭釋放。

據《星洲日報》報導，那溫在中學就讀期間，因不肯加入校園黨派與較為女性化的特質遭到同學霸凌折磨。那溫好不容易熬到畢業，以為離開學校就可以遠離霸凌者，豈料霸凌者卻在2017年6月9日深夜找上家門，將他擄走拖到草地裡虐打至缺氧腦死住院，最終被宣告不治身亡。

警方在案發後將5名嫌犯逮捕。這起案件經多次推遲後，直到2021年5月3日才開始審判，而檳城高等法庭也在今年10月3日作出判決，認為控方的指控存在重大缺陷，因此宣判5名被告無罪，當庭釋放。

法官拉茲哈密在判詞中指出，主要證人普列文是他作出相關決定的主要原因。普列文是那溫的好友，也是這起案件唯一目睹那溫死亡的證人。然而，由於普列文事後也曾被5名嫌犯騷擾，加上普列文的供詞存在前後矛盾的地方，因此法官只能判定其證詞不可信，並將之排除在證據之外。