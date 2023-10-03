女搭機下半身赤裸！蜜臀一線天全都露　乘客嚇壞狂叫「問候媽媽」

▲女乘客下襬極短，短到完全遮不住臀部，導致她的蜜桃臀與「一線天」完全外露。（翻自Reddit）

圖文／鏡週刊

美國一名Reddit網友近日分享一片段，顯示在一處機場裡，有一名女乘客在航空公司櫃檯前排隊時，該名網友發現這名女乘客竟然「下半身失蹤」，蜜臀一線天全都露，更讓該名網友當場嚇壞，拍片時不斷「問候媽媽」。

這名拍攝影片的女網友指出，事發當時就在精神航空（Spirit Airlines）櫃台前，有著一長列群眾隊伍等待登機，但這其中有一名穿著鮮橘色小洋裝的女子，特別搶眼。這名女乘客穿著鮮橘色連身裙，但她的下襬極短，短到完全遮不住臀部，導致她的蜜桃臀與「一線天」完全外露，一覽無遺。

▲女子「下半身失蹤」。（翻自Reddit）

站在旁邊的這名女網友發現後，整個人快要崩潰，她一邊錄影一邊念念有詞：「天啊，這都2023了，請老天賜給我力量吧！竟然下半身赤裸，什麼都沒有！」不僅如此，這名女網友還不斷飆罵「問候媽媽」類型的詞彙。

目前未知精神航空有無對該名橘衣女子進行特別處置，但有網友指出，如果該名女子被允許半裸登機，那代表她可能有精神疾病且手持證明，或者有特殊事項，所以航空公司願意放行。另外也有網友認為，這名女子可能有穿深膚色內搭褲，只是乍看之下像半裸狀態。

更多鏡週刊報導

【杭州亞運】央視辱華啦！中國田徑女神擁抱背號拼成64 「敏感乳滑」慘遭「被消失」

奈良「神鹿」驚爆遭虐待！獸醫控每年死50頭 骨瘦如柴嚴重脫毛影像曝光

馬斯克沒在怕！發哏圖嘲諷澤倫斯基「要西方國家給軍援」 烏克蘭當局痛批