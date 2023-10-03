孟加拉登革熱大爆發　今年20多萬人感染「逾1000人死亡」

▲孟加拉今年登革熱死亡人數來到1006人，幾乎是去年全年281例死亡個案的4倍多。（圖／達志影像／美聯社，下同）

記者詹雅婷／綜合外電報導

南亞國家孟加拉爆發史上最嚴重登革熱疫情，依據官方統計數據，光是今年就有20.9萬例確診個案，其中1006人死亡，死者包含112名15歲以下孩童與嬰兒。

綜合路透、法新社報導，孟加拉登革熱疫情迅速蔓延，患者出現發高燒、關節疼痛、嘔吐等症狀，醫療機構正努力為大量病患騰出病床。今年截至目前的死亡人數來到1006人，這幾乎是去年全年281例死亡個案的4倍多。

當地民眾侯賽因（Sanwar Hossain）來到首都達卡的穆格達總醫院來看他的兒子，「我不知道我兒子是怎麼被感染的……他突然發燒，我就趕緊把他送來這裡，然後醫生發現他得了登革熱」。

穆格達總醫院高層尼亞圖扎曼（Niatuzzaman）透露，儘管近期來自達卡的患者人數減少，但從農村地區入院的人數有所增加，這是個令人擔憂的跡象。

▲院方表示，近期來自達卡的患者人數減少，但從農村地區入院的人數有所增加。（圖／路透，下同）

孟加拉賈漢吉訥格爾大學的昆蟲學家與動物學教授巴沙爾（Kabirul Bashar）指出，「從2000年至2018年，登革熱只發生在達卡市，但2019年開始出現在其他不同城市，今年農村地區也出現。」

目前還沒有專門治療登革熱的疫苗或藥物，依據昆蟲學家與流行病專家的說法，氣溫上升與較長的季風季節提供蚊子理想繁殖條件。不過孟加拉知名醫生阿布杜拉（ABM Abdullah）說明，早期發現與獲得適當醫療照護可讓患者死亡率降至1%以下。