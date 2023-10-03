美104歲阿嬤高空跳傘「破世界紀錄」　跳下1.3萬英尺超猛影片曝光

記者張寧倢／綜合外電報導

美國芝加哥104歲人瑞霍芙娜（Dorothy Hoffner）於1日成功挑戰高空雙人跳傘，從1萬3500英尺（約4100公尺）高度的飛機上一躍而下，7分鐘後在眾人的掌聲與歡呼聲中安全著陸，同時刷新了世界最高齡跳傘者的紀錄，正在申請金氏世界紀錄認證。

▲美國104歲人瑞奶奶霍芙娜 （Dorothy Hoffner）在伊利諾州沃他華（Ottawa）的芝加哥跳傘中心成為世界上最高齡的跳傘者。（圖／路透）

根據《芝加哥論壇報》報導，霍芙娜100歲時首次跳傘，她說當時自己是在別人的幫助下，被推出飛機艙門。如今，104歲的她來到芝加哥高空跳傘中心（Skydive Chicago airport）在美國降落傘協會認證的教練陪同下，再次挑戰跳傘。

這次霍芙娜堅持由自己帶頭，迫不及待地喊著「走吧，走吧」。飛機升上1萬3500英尺高空後，她大膽地朝著機艙門邁步並一躍而下，身體後空翻半圈多後，以腹部朝地的姿勢，面帶微笑，穩定飛行。

這次跳傘過程持續約7分鐘，降落傘打開後霍芙娜與教練緩緩接近陸地，她緊抓著雙肩的安全帶、抬起腿，輕巧地降落在草坪上。親友與媒體衝上前祝賀，有人拿著她的紅色助行器，當被問到感覺如何時，霍芙娜回答，「太美妙了，在上面的感覺非常棒…整個過程是令人愉快、美妙，且再好不過了。」

跳完傘之後，霍芙娜很快地就將想法轉向未來與其他挑戰，這位今年12月即將迎來105歲生日芝加哥的人瑞說，她接下來可能會想乘坐熱氣球，「我從來沒乘坐過那個。」霍芙娜還表示，「年齡只是一個數字。」

在霍芙娜之前，最高齡跳傘者的金氏世界紀錄是由瑞典的103歲人瑞拉森（Linnéa Ingegärd Larsson）在2022年5月所締造的，芝加哥高空跳傘中心目前正在為她申請金氏世界紀錄認證。