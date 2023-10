美104歲阿嬤高空跳傘「破世界紀錄」　跳下1.3萬英尺超猛影片曝光

記者張寧倢/綜合外電報導

美國芝加哥104歲人瑞霍芙娜(Dorothy Hoffner)於1日成功挑戰高空雙人跳傘,從1萬3500英尺(約4100公尺)高度的飛機上一躍而下,7分鐘後在眾人的掌聲與歡呼聲中安全著陸,同時刷新了世界最高齡跳傘者的紀錄,正在申請金氏世界紀錄認證。

▲美國104歲人瑞奶奶霍芙娜 (Dorothy Hoffner)在伊利諾州沃他華(Ottawa)的芝加哥跳傘中心成為世界上最高齡的跳傘者。(圖/路透)

根據《芝加哥論壇報》報導,霍芙娜100歲時首次跳傘,她說當時自己是在別人的幫助下,被推出飛機艙門。如今,104歲的她來到芝加哥高空跳傘中心(Skydive Chicago airport)在美國降落傘協會認證的教練陪同下,再次挑戰跳傘。

這次霍芙娜堅持由自己帶頭,迫不及待地喊著「走吧,走吧」。飛機升上1萬3500英尺高空後,她大膽地朝著機艙門邁步並一躍而下,身體後空翻半圈多後,以腹部朝地的姿勢,面帶微笑,穩定飛行。

這次跳傘過程持續約7分鐘,降落傘打開後霍芙娜與教練緩緩接近陸地,她緊抓著雙肩的安全帶、抬起腿,輕巧地降落在草坪上。親友與媒體衝上前祝賀,有人拿著她的紅色助行器,當被問到感覺如何時,霍芙娜回答,「太美妙了,在上面的感覺非常棒…整個過程是令人愉快、美妙,且再好不過了。」

跳完傘之後,霍芙娜很快地就將想法轉向未來與其他挑戰,這位今年12月即將迎來105歲生日芝加哥的人瑞說,她接下來可能會想乘坐熱氣球,「我從來沒乘坐過那個。」霍芙娜還表示,「年齡只是一個數字。」

在霍芙娜之前,最高齡跳傘者的金氏世界紀錄是由瑞典的103歲人瑞拉森(Linnéa Ingegärd Larsson)在2022年5月所締造的,芝加哥高空跳傘中心目前正在為她申請金氏世界紀錄認證。

Dorothy Hoffner, 104, just became the oldest skydiver ever. Here’s the interview she gave right after she landed.



“Age is just a number.” pic.twitter.com/6QBwhUrsu9