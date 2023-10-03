造價709億！「地表最大球型場館」啟用　搖滾天團U2連開25場揭幕

文／中央社

美國內華達州拉斯維加斯（Las Vegas）被稱為「音樂的未來」、造價22億美元（約新台幣709億元）的球形場館Sphere啟用，由愛爾蘭搖滾樂團U2帶來首場表演。

澳洲廣播公司（ABC）報導，這座世界上最大的球形建築物高111公尺，外部完全由可程式控制的LED覆蓋。

內部則有世界上最大、最高畫質的環繞式LED螢幕，可帶來身歷其境的體驗。場館內可容納1萬7500人，並配有數千組揚聲器，號稱可以提供多層次的清澈音質。

▲拉斯維加斯全球最大球形場館啟用，天團U2打頭陣開唱。（圖／路透社）

U2昨晚在這個新場館演出，成為首個在此演出的樂團。他們將在Sphere舉辦25場演唱會，演出將持續至12月16日。

來自聖地牙哥（San Diego）的18歲青年喬治（Paxton George）和父親一起前來觀賞U2的表演，他說：「這可能是我這輩子見過最美麗的東西。我沒在開玩笑，尤其是最後幾首歌搭配著日出的景象，接著就看到天光。感覺太奇妙、太棒了。」

▲U2將在Sphere舉辦25場演唱會，演出將持續至12月16日。（圖／路透社）



麥迪遜花園廣場（Madison Square Garden）執行董事長、NBA紐約尼克隊和NHL紐約遊騎兵隊的老闆杜蘭（James Dolan）最初只在草圖上畫了有一個火柴人在裡面的圓圈，成為Sphere的雛型。

杜蘭28日在參觀過程中對媒體表示：「這確實是一個新的媒介。當你置身於Sphere之中，不會有人告訴你該看什麼。觀眾可以決定他們想關注什麼。」