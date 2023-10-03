薪水太少！高中女師「和老公拍A片」賺外快　遭停職卻狂吸粉

▲ 科佩奇被停職的消息經多家媒體報導，成人片收入反而翻倍。（圖／翻攝自臉書、X）

記者陳宛貞／綜合外電報導

美國密蘇里州一名高中女性教師因為薪資太低，開始和丈夫拍攝激情片上傳成人平台OnlyFans，未料被校方發現，因此遭到停職，不過她丟掉飯碗的消息一出，成人片收入竟翻漲一倍。

《紐約郵報》報導，28歲女性教師科佩奇（Brianna Coppage）在聖克萊爾學區教授高中英語，為添補微薄的收入，今年夏天開始和丈夫一起經營OnlyFans兼差，卻被校方發現，9月底遭到停職。

科佩奇受訪時坦言，「這有點像籠罩在我頭上的烏雲，不知道什麼時候會被發現」，大約2周前，她和丈夫得知這件事正在傳開，「所以我知道這一天終究會到來。」

她去年教職收入是4.2萬美元（約新台幣136萬元），OnlyFans頻道每月收入則在8000至1萬美元之間（約新台幣26萬至32萬元）之間，但被停職後粉絲反而增加，收入翻了一倍。

當地學區負責人克魯斯（Kyle Kruse）聲明回應，當局近期接獲通知，發現有員工可能在網路上發布「不適當的內容」，至於如何處置科佩奇，將取決於董事會規定進行的調查結果。

科佩奇認命表示，「我知道我可能再也無法教書了，但我很清楚本來就有這種風險。我對此感到難過，真的很想念我的學生。」

她不確定是誰向校方投訴，但確信是在他們和OnlyFans上一對更有名的夫妻合作後被揭發。她也強調，自己從未在校園內拍片，「這就像是和教學完全獨立的私生活。」

科佩奇表示，「我沒有做任何違法的事」，「我不後悔加入OnlyFans，我知道這可能是禁忌，有些人可能認為這很可恥，但我不認為性工作是可恥的。」