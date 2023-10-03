上班第1天腦瘤破裂！大馬女被公司取消保險　繳不出230萬醫藥費

▲植霓嘉到新加坡打工第一天就昏迷送院。（圖／翻攝自Give Asia）

記者葉睿涵／編譯

馬來西亞30歲女子植霓嘉到新加坡工作第一天，就被發現昏迷在租屋處，緊急送院後確診為左側大腦動脈瘤破裂。雖然植霓嘉接受手術後如今已脫離危險，但高昂的醫療費用卻成為家人沉重的負擔，讓家人束手無策。

綜合新加坡媒體報導，今年8月16日，植霓嘉從馬來西亞跳槽到新加坡一家銀樓當銷售員，不料卻在報到當天失聯。雇主和家人不斷尋找，最後在屋處發現昏迷不醒的植霓嘉，而她的身邊也滿是嘔吐物，推斷至少已昏迷半天。

植霓嘉送院後，被醫生確診為左側大腦動脈瘤破裂，性命垂危，立刻為她進行緊急手術。植霓嘉術後在加護病房住了2周，期間完全無法和他人交流，也無法睜開右眼。幸運的是，植霓嘉在2周後脫離危險，並被轉到普通病房，但她身體的一側依舊無法動彈，還需要仰賴呼吸器維生。

▲植霓嘉的家人付不出她昂貴的醫藥費。（圖／翻攝自Give Asia）

植霓嘉的姐姐透露，目前妹妹的醫藥費已高達新幣10萬元（約新台幣235萬元），而植霓嘉因未到新公司報到，雇主取消了她的原則性核准信（IPA letter）和保險，導致她必須以外國旅客身分接受治療，並自行負擔高昂的醫療費用。

儘管家人目前已為她支付新幣2842.80元（約新台幣67萬元），但植霓嘉欠下的醫藥費仍有9萬7408元（約新台幣230萬元），而且由於植霓嘉還未完全康復，未來還需要更多的錢來治療，「我們已經到了山窮水盡的地步，真的沒有能力負擔了」。

如今，植霓嘉已轉院回馬來西亞治療，也希望醫生可以讓她回家休養，以節省金錢。植霓嘉的姐姐也在眾籌平台發起募款活動，希望善心人士可以協助植家還清植霓嘉的醫藥費。