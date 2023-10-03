滿地鈔票畫面曝！長榮航奧客被趕下機　她「掏錢怒扔男伴」

記者吳美依／綜合報導

長榮航空一架客機從倫敦飛往曼谷，卻有2名乘客行為失控、辱罵攻擊空服員，基於安全考量，被迫轉降奧地利維也納機場。這對男女被護送下機後，還在繼續爭執，女子被警方帶走之前，竟掏出5000英鎊（約新台幣19.5萬元）撒向男伴，停機坪跑道上頓時撒滿白花花的鈔票，過程都被同航班乘客拍下。

根據影片，2名鬧事乘客穿著相似的灰色休閒套裝，女子撒錢洩憤後，男子似乎被進一步激怒，試圖衝上去，但被奧地利警方威懾制止，並且示意幫忙收拾，只好自討沒趣地彎腰撿錢。最後，2人都被押上警車。

長榮航空證實，這起事件發生在9月30日，BR68航班起飛約5小時，女乘客自行從經濟艙移往豪經艙就座，拒絕回座或付費升等，同行男子則在艙門附近抽起電子煙，2人被制止後竟情緒失控，辱罵攻擊空服員，最後被8名熱心乘客制伏。

根據《每日郵報》等外媒，63歲乘客辛格（Andy Singh）回憶，「他們已經醉了，一直在討論錢。他說『她包包裡有我的5000英鎊』。」他透露，行程改變後，其他乘客被安置在一間飯店，並於10月1日下午再度啟程。

長榮航空也說明，這架客機為波音777-300ER，旅客人數為339位及1名嬰兒，2名脫序乘客被壓制、並以機上保安裝備控制行動後，仍不斷有躁動脫序行為，機長基於客艙安全考量，才決定轉降維也納機場，公司也與當地警方協調，對於乘客違法行為進行後續處理。