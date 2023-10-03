韓民間直升機墜湖！60歲機長「連機帶人」沉水底　觀光客直擊嚇傻

▲南韓京畿道抱川市3日上午驚傳民間直升機墜落水庫的消息，警消進行搜救。（圖／京畿北部消防災難本部）

記者羅翊宬／編譯

南韓一架民間直升機今日（3）上午驚傳墜湖事故，該架民間直升機最近被投入秋季山林大火防災作業，機上只有一名60多歲的機長搭乘，原本在京畿道抱川市一座水庫執行汲水任務，卻在過程中墜落在湖面，機長生死未卜，目前消防當局仍在進行打撈和搜救作業。

根據《韓聯社》，南韓京畿道抱川市蘇屹邑古毛里水庫3日上午11時8分（台灣時間上午10時8分）驚傳民間直升機墜毀湖面的事故，原本外界傳出機上有2人搭乘的消息，不過最後證實機上只有一名60多歲的機長，該架直升機目前已經沉入水底，該座水庫深達10至13公尺。

警察、消防當局旋即出動67名人員、26輛裝備，包括2名潛水師下水搜救，不過礙於水位過深、加上水底視野混濁，在搜救過程上恐遭遇困境，且必須耗上一段不短的時間。

該架民間直升機為弘毅航空AS-350（6人座），為抱川市府從民間租借的直升機，租借期為本月4日至今年12月底，預計將投入秋季山林大火防災應對訓練，原本該架直升機在投入相關訓練前，正在進行事前檢測工作，未料卻在進行汲水測試時墜落水庫裡。

古毛里水庫擁有絕美的湖光山色，因此該地知名咖啡廳和餐廳雲集，平常總會吸引來自外地的觀光客前來旅遊，當該架民間直升機墜落在水庫裡時，正好有數十名觀光客目睹如此驚險的景象，一名50多歲的男性目擊者受訪透露，「直升機為了汲水作業靠近水面，然而卻在短時間內瞬間墜落到水裡。」

經常前往古毛里水庫觀光的63歲朴姓民眾則表示，「（上午）11時傳出直升機墜湖的消息，由於搜救過程還未傳出任何消息，我非常擔心。突然傳出意外，讓我感到非常震驚。」