當司儀想吸引賓客注意　超狂阿公「突然在婚禮開槍」射中12歲孫

▲男在婚禮開槍,導致孫子受傷。(圖/示意圖/CFP)

記者李振慧/綜合報導

美國德州一名阿公近來在內布拉斯加州幫親友主持婚禮時,為了獲得現場賓客注意突然對空鳴槍,沒想到子彈意外射中12歲孫子,讓喜事慘變社會案件,幸好孫子送醫後沒有大礙,他則依虐童罪名被捕。

蘭開斯特郡(Lancaster)警方表示,62歲男子加德納(Michael Gardner)上月30日在婚禮擔任司儀時,為了吸引賓客注意,拿出左輪手槍對空鳴槍,然而槍枝卻不小心走火,射中12歲孫子。

A joyous wedding ceremony at Hillside Events, in Lancaster County, took a dangerous turn on Saturday evening when a wedding officiant's attempt to get the attention of attendees by firing a blank into the air went wrong, injuring his 12-year-old grandson.https://t.co/aG9pZnII5O