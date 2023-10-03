當司儀想吸引賓客注意　超狂阿公「突然在婚禮開槍」射中12歲孫

▲男在婚禮開槍，導致孫子受傷。（圖／示意圖／CFP）

記者李振慧／綜合報導

美國德州一名阿公近來在內布拉斯加州幫親友主持婚禮時，為了獲得現場賓客注意突然對空鳴槍，沒想到子彈意外射中12歲孫子，讓喜事慘變社會案件，幸好孫子送醫後沒有大礙，他則依虐童罪名被捕。

蘭開斯特郡(Lancaster)警方表示，62歲男子加德納(Michael Gardner)上月30日在婚禮擔任司儀時，為了吸引賓客注意，拿出左輪手槍對空鳴槍，然而槍枝卻不小心走火，射中12歲孫子。

A joyous wedding ceremony at Hillside Events, in Lancaster County, took a dangerous turn on Saturday evening when a wedding officiant's attempt to get the attention of attendees by firing a blank into the air went wrong, injuring his 12-year-old grandson.https://t.co/aG9pZnII5O — NTV News (@NTVNEWS) October 2, 2023

警方當天下午5時左右接到報案，將肩膀中槍的12歲男童緊急送醫，幸好射中他的子彈是空包彈，所以沒有造成嚴重傷勢，目前已沒有大礙。

加德納雖然無意對孩子造成傷害，是一起意外事件，且他2日主動前往警局投案，然而仍被控虐待兒童的重罪。警方初步排除事件與酒精有關，案件正在調查中。