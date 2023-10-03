美國共和黨內鬥　強硬派提出議案罷免眾院議長麥卡錫

▲美國眾議院議長麥卡錫（Kevin McCarthy）。（圖／路透）

中央社華盛頓2日綜合外電報導

美國共和黨極右派眾議員蓋茨今天展開行動，試圖將同黨籍的麥卡錫拉下眾議院議長寶座，重新點燃這個保守黨內部老派與支持前總統川普的煽動派之間的鬥爭。

法新社報導，佛羅里達州聯邦眾議員蓋茨（Matt Gaetz）在眾議院提案，「宣告眾議院議長職位必須空出」。

這項決議不會立即交付表決。一旦付諸表決將需多數票才能過關。

蓋茨是一小群極右派共和黨議員中的領導人物，他們先前拒絕在未大幅削減開支的情況下通過新的聯邦資金，讓聯邦政府瀕臨關門。

這群人也反對進一步援助烏克蘭，表示這筆錢可以更妥善的用在美國打擊非法移民。

鑒於共和黨在去年11月期中選僅以微弱優勢贏回眾議院，強硬派在眾議院對立法形同握有實質否決權。

眾議院9月30日在大限前通過延長撥款的措施，法案維持現有的支出水平，但不含新的烏克蘭援助。蓋茨隨後表示將採取行動罷免麥卡錫（Kevin McCarthy）。

蓋茨昨天告訴美國有線電視新聞網（CNN）：「我認為我們需要撕掉OK繃。我認為我們需要值得信任的新領導層往前走。」

麥卡錫1月為了拿下眾院議長的議事槌，被迫向極右派陣營做出讓步，包括修改規定，允許只需一名議員即可提出「罷黜動議」（motion to vacate）。罷黜議長表決只需在眾院過半就能通過（即218票），使得理論上一小撮想罷黜議長的共和黨人可與民主黨合作，就能拉下自家議長。

蓋茨決議案後續步驟的時間表還未定，目前還不清楚民主黨是否會向麥卡錫伸出援手。

蓋茨昨天說，他相信自己有足夠的共和黨人支持來罷免麥卡錫。他告訴CNN：「麥卡錫到了下週末仍是眾院議長的唯一辦法就是民主黨保他。」