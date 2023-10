菲律賓貨櫃運往泰國「竟藏2具腐屍」　法醫推斷：死亡至少2周

▲叻甲挽縣一處貨運倉庫的一個空貨櫃中,發現兩具早已腐爛的屍體。(示意圖/取自免費圖庫pixabay)



記者張方瑀/綜合報導

泰國曼谷警方2日接獲報案,叻甲挽縣(Lat Krabang)一處貨運倉庫的一個空貨櫃中,發現兩具早已腐爛的屍體。此貨櫃是在9月24日從菲律賓運抵泰國,目前已知死者為一男一女,死亡時間超過2周,警方與鑑識人員正全力調查中。

#BangkokPost: The decaying bodies of a man and a woman were found in a cargo container at an inland container yard in Bangkok's Lat Krabang district on Monday morning. The container, declared to be empty, had arrived from the Philippines. #Thailand #crime #Philippines… pic.twitter.com/S0IWUM1gvI