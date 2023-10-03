菲律賓貨櫃運往泰國「竟藏2具腐屍」　法醫推斷：死亡至少2周

▲叻甲挽縣一處貨運倉庫的一個空貨櫃中，發現兩具早已腐爛的屍體。（示意圖／取自免費圖庫pixabay）



記者張方瑀／綜合報導

泰國曼谷警方2日接獲報案，叻甲挽縣（Lat Krabang）一處貨運倉庫的一個空貨櫃中，發現兩具早已腐爛的屍體。此貨櫃是在9月24日從菲律賓運抵泰國，目前已知死者為一男一女，死亡時間超過2周，警方與鑑識人員正全力調查中。

#BangkokPost: The decaying bodies of a man and a woman were found in a cargo container at an inland container yard in Bangkok's Lat Krabang district on Monday morning. The container, declared to be empty, had arrived from the Philippines. #Thailand #crime #Philippines… pic.twitter.com/S0IWUM1gvI — Bangkok Post (@BangkokPostNews) October 2, 2023

根據曼谷郵報、Thaiger報導，曼谷叻甲挽縣警方2日清晨接獲報案，當地ICD倉庫的工作人員在一個空的貨櫃裡面發現兩具膨脹腐爛的屍體。初步調查發現，死者為一男一女，男子身穿短褲，背部、胸部和手臂上都有刺青，女子則穿著粉紅色上衣和褲子，右手無名指上還戴有戒指。

調查指出，這對男女死亡時間應超過2周，且沒有明顯傷口和打鬥痕跡，現場未發現身分證件，目前遺體已被送往醫院交由法醫進行檢驗。

據了解，這個貨櫃是9月24日從菲律賓運抵林查班港（Laem Chabang），接著在2日才被送往倉庫，原本工作人員正打算開櫃清潔進行後續使用。警方表示，近來沒有收到任何關於當地有人失蹤的報告，不排除死者可能為菲律賓人，目前正在與菲律賓駐泰大使館合作。

泰國技術與網路犯罪局（BTC）人員迅速抵達現場進行調查，由於倉庫屬於私人財產，外人無法進入，目前警方正在追查負責運送貨櫃的公司，並擴大搜索範圍。